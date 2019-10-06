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Fenerbahçe borsanın şampiyonu oldu

06.10.2019 - 14:05 | Son Güncelleme :
Fenerbahçe borsanın şampiyonu oldu | Genel Haberler

Fenerbahçe, yüzde 42,4 ile Borsa İstanbul'da geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Geçen ay yüzde 20,4 değer kazanan spor endeksi, Borsa İstanbul'daki sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör endeksi olarak kayıtlara geçti.
Finansal fair play sorunları ve eriyen şirket öz kaynakları nedeniyle 2018'de ortalama yüzde 52 değer kaybeden spor hisseleri, yeni sezonda artabilecek gelir beklentileri ile pozitif bir seyir izliyor. Hazirandan bu yana aylık bazda yükseliş eğilimini koruyan spor endeksi, eylülde özellikle Fenerbahçe hisseleri öncülüğünde hareket etti.

Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 42,4 ile Borsa İstanbul'da geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Fenerbahçe'nin hisseleri, ağustosta da yüzde 22,02 artışla en fazla değer kazanan spor hissesi olmuştu.

Fenerbahçe futbol takımının, aldığı başarılı sonuçların ardından diğer 3 büyük takımı geride bırakarak Süper Lig'de ikinci sıraya çıkmasıyla hisseleri yatırımcılarını sevindirdi.

Geçen ay Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri yüzde 12,8, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 7,6, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri de yüzde 7,1 artış kaydetti.

YILIN 9 AYLIK DÖNEMİNDE EN FAZLA KAZANDIRAN DA FENERBAHÇE

Spor şirketlerinin bu yılın ocak-eylül dönemindeki performanslarına bakıldığında, Fenerbahçe, yüzde 89,3 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe'yi, yüzde 33 ile Galatasaray, yüzde 4,3 ile Beşiktaş takip etti. Trabzonspor da söz konusu dönemde yatırımcısına yüzde 2,1 kazandırdı.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE FENERBAHÇE SAHİP

Fenerbahçe, Borsa İstanbul'da en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi de oldu. Eylül ayını 1 milyar 296 milyon 638 bin lira piyasa değeriyle tamamlayan Fenerbahçe'yi, 891 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray, 423 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 405 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.


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