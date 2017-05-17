Fed'in 2018 faiz toplantı takvimi açıklandı

ABD Merkez Bankası, 2018 yılı faiz toplantı programını belirledi.

ABD Merkez Bankası (Fed), 2018 yılı faiz toplantı programını belirledi. Fed'in internet sitesinde yayınlanan programa göre, gelecek sene de 8 faiz toplantısı gerçekleştirilecek. Fed'in yeni yılda ilk toplantısı 30-31 Ocak tarihlerinde düzenlenecek. Diğer toplantı tarihleri 20-21 Mart, 1-2 Mayıs, 12-13 Haziran, 30 Temmuz-1 Ağustos, 25-26 Eylül, 7-8 Kasım ve 18-19 Aralık olarak belirlendi.

Fed, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık toplantılarında ekonomik projeksiyonlarını açıklayacak. Aynı toplantılarda Başkan Janet Yellen basın toplantısı düzenleyecek.

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2018 Yılının ilk toplantısı Yellen'in bu dönem için görev süresinin son toplantısı olacak. 4 Şubat 2014 tarihinde göreve başlayan Yellen'in görev süresi 3 Şubat 2018 tarihinde doluyor.

Fed bu yıl 3 toplantı düzenlerken, yılın kalanında 5 toplantı daha gerçekleştirecek. Fed'in 13-14 Haziran'daki ilk toplantısında projeksiyonlar açıklanırken, Yellen'in basın toplantısı da bulunuyor.

Fed, bu yıl Mart ayındaki toplantıda faiz oranlarını 25 baz puan artırmıştı. Fed faiz oranları yüzde 0,75-1,00 seviyesinde bulunuyor. Fed'in Haziran ayı toplantısında faizleri 25 baz puan artırma olasılığı yüzde 78 seviyesinde bulunuyor.

Fed'in 2019 yılı ilk toplantısı 29-30 Ocak olarak programlandı.

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