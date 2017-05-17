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Fed'in 2018 faiz toplantı takvimi açıklandı

17.05.2017 - 12:31 | Son Güncelleme : 17.05.2017 - 15:51

ABD Merkez Bankası, 2018 yılı faiz toplantı programını belirledi.

ABD Merkez Bankası (Fed), 2018 yılı faiz toplantı programını belirledi. Fed'in internet sitesinde yayınlanan programa göre, gelecek sene de 8 faiz toplantısı gerçekleştirilecek. Fed'in yeni yılda ilk toplantısı 30-31 Ocak tarihlerinde düzenlenecek. Diğer toplantı tarihleri 20-21 Mart, 1-2 Mayıs, 12-13 Haziran, 30 Temmuz-1 Ağustos, 25-26 Eylül, 7-8 Kasım ve 18-19 Aralık olarak belirlendi.

Fed, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık toplantılarında ekonomik projeksiyonlarını açıklayacak. Aynı toplantılarda Başkan Janet Yellen basın toplantısı düzenleyecek.

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2018 Yılının ilk toplantısı Yellen'in bu dönem için görev süresinin son toplantısı olacak. 4 Şubat 2014 tarihinde göreve başlayan Yellen'in görev süresi 3 Şubat 2018 tarihinde doluyor.

Fed bu yıl 3 toplantı düzenlerken, yılın kalanında 5 toplantı daha gerçekleştirecek. Fed'in 13-14 Haziran'daki ilk toplantısında projeksiyonlar açıklanırken, Yellen'in basın toplantısı da bulunuyor.

Fed, bu yıl Mart ayındaki toplantıda faiz oranlarını 25 baz puan artırmıştı. Fed faiz oranları yüzde 0,75-1,00 seviyesinde bulunuyor. Fed'in Haziran ayı toplantısında faizleri 25 baz puan artırma olasılığı yüzde 78 seviyesinde bulunuyor.

Fed'in 2019 yılı ilk toplantısı 29-30 Ocak olarak programlandı.


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