Fed raporu yayımlandı: Ekonomi ılımlı büyüyor | Genel Haberler

Fed raporuna göre, ABD ekonomisi ticaret savaşının imalat sektörüne zarar vermesiyle ılımlı hızda büyüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) imalat sektörünün küresel yavaşlama nedeniyle hafif zayıflamasıyla ülke ekonomisinin son haftalarda ılımlı hızda büyüdüğünü ve tüketici alımlarının, hanehalkı harcamalarının gücü konusunda karmaşık sinyaller verdiğini belirtti.



Ülkedeki 12 Fed bölgesinde şirketlerle yapılan temaslara dayalı olarak periyodik açıklanan "Beige Book" raporunda ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşına belirgin bir şekilde yer verildi. Rapora göre bazı Fed bölgeleri ticaret geriliminin işletmeleri baskıladığını belirtti.



Fed'in 17-18 Eylül tarihlerinde yapacağı politika toplantısından önce yayınlanan rapor, ABD'li işletmelerin yakında resesyon beklemediklerini ortaya koydu. Fed'in bu ayki toplantısında ekonomik yavaşlamaya karşı koymak için faizleri düşürmesi bekleniyor.



Fed raporuna göre, "Gümrük vergileri ve ticaret politikası belirsizliği ile ilgili endişeler devam etse de, işletmelerin çoğunluğu yakın vadeli görünüm konusunda iyimser olmaya devam ediyor" dedi.



Fed, istihdamdaki büyümenin son haftalarda "ılımlı" göründüğünü ve "önceki rapor dönemiyle aynı seviyede" olduğunu belirtti.



Ancak Fed, imalat sektörünün bir önceki döneme göre hafif zayıf olduğunu belirtti.



Raporda, ticaret politikasının yönündeki belirsizliğin yatırımı azaltacağı ihtimali de dahil olmak üzere işletmelerin gümrük vergilerine ilişkin endişeleri detaylı bir şekilde yer aldı.