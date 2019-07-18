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Fed Bej Kitap: Ticarette belirsizliğe karşın ABD’de büyüme ılımlı

18.07.2019 - 09:58
Fed Bej Kitap: Ticarette belirsizliğe karşın ABD’de büyüme ılımlı | Genel Haberler

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Bej Kitap raporu, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini ticaret politikasınınyol açtığı sorunlara, belirsizliklere karşın, ABD ekonomisinin sonhaftalarda "ılımlı"bir hızla büyümeye devam ettiğini, tüketim harcamalarının güçlü olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu.

Bölgesel Fed’lerden derlenen bilgilerle hazırlanan Bej Kitap’ta, istihdamdaki artışın sürdüğünün altı çizildi ve "Ticaretle ilişkili belirsizliğin olası negatif etkileri konusundaki yaygın endişelere karşın, önümüzdeki aylar için görünüm genel olarak pozitif" öngörüsü yapıldı.

Bej Kitap’ta, ulaştırma şirketlerinin faaliyetlerinde gelişen zayıflık ve imalat sektöründeki ticaret ile ilişkili sorunlara da işaret edildi ve bu konuda Trump yönetiminin uyguladığı tarifeler nedeniyle Çinli şirketlerin kullandıkları parçaları üreten bazı ABD şirketlerinin üretimlerini yurtdışına kaydırarak işten çıkarmalara neden olduğuna da dikkat çekildi.


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