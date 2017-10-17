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Et fiyatları direniyor

17.10.2017 - 09:32

Ardı ardına yapılan et ithalatı hamleleri fiyatları düşürmeye yetmedi. Ocak 2014’te karkas etin kilogram fiyatı 16.4 lira iken, 2016’nın ocak ayında fiyatlar 25.9 lirayı gördü. 12 Ekim 2017 itibariyle ise karkas etin kilogram fiyatı 26 lirayı aştı.

ET fiyatları son yıllarda bir hayli yükseldi. Ocak 2014’ten bugüne karkas ette fiyat artışı yüzde 58’i aştı. Tüketici bir türlü ucuz ete ulaşamaz oldu

Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, sonraki bakanlar Faruk Çelik ve Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba et fiyatlarını düşürebilmek için ‘ithalat’ yöntemini kullandı.

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre sadece bu yıl Bakanlar Kurulu’nun 27 Haziran kararıyla, canlı büyükbaş hayvanların ithalat gümrük vergisi yüzde 135’ten yüzde 26’ya düşürüldü.

Karkas et ithalatında ise yüzde 100 ile yüzde 225 arasında olan Gümrük Vergisi yüzde 40’a indirildi

29 temmuzda da Et ve Süt Kurumu’na  sıfır gümrükle canlı hayvan, büyükbaş hayvan eti ve çeyrek karkas eti ithalat hakkı getirildi.

Ekimdeki tebliğ değişikliğiyle de, özel sektörün de karkas etinin yanı sıra kemiksiz et ithalatı yapabileceği de öngörüldü.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sırbistan’dan  5 bin ton et ithalatı için imzaların atıldığını söyledi.


Etiketler

  • et fiyatları
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  • ucuz et
  • karkas eti
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