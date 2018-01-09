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Enerji sektörünün itibarlısı Akenerji oldu

09.01.2018 - 11:42 | Son Güncelleme : 09.01.2018 - 12:42

Akenerji, enerji firmaları kategorisinde “Yılın İtibarlısı” seçilerek 2017 "The One Awards" ödülünün sahibi oldu.

Her yıl itibarını en çok artıran şirketlere verilen THE ONE AWARDS’da bu yıl enerji kategorisinde Akenerji birinciliği aldı. "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" araştırması baz alınarak düzenlenen "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" için 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Akenerji, "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri"nde enerji şirketleri kategorisinde “Yılın İtibarlısı” seçildi. 

Ödül töreninde konuşan Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer şunları söyledi:

“Türkiye’nin enerji ihtiyacına uzun süreli katkı sağlamayı hedefleyen bir şirket olarak enerji sektörü değer zincirinin her aşamasında kalite odaklı yaklaşımla faaliyet gösteriyoruz. Bu çalışmalarımızın, Marketing Türkiye ve Akademetre tarafından takdir edilmesi bizim için mutluluktur. Emeği geçen herkese ve bu başarıyı oluşturan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.”


Etiketler

  • enerji sektörü
  • Akenerji
  • the one awards
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