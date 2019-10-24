‹ Önceki Haber Albaraka Türk'ten sermaye artırımı Albaraka Türk'ten sermaye artırımı Sonraki Haber › Avrupa Birliği'nden 'erteleme' kararı Avrupa Birliği'nden 'erteleme' kararı

Endonezya'dan dört ayda dördüncü faiz indirimi

24.10.2019 - 12:35
Endonezya'dan dört ayda dördüncü faiz indirimi | Genel Haberler

Endonezya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5'e düşürerek dört ayda dördüncü faiz indirimine gitti.

Endonezya Merkez Bankası (BI) beklentilere paralel olarak politika faizini düşürerek, Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisini desteklemek için dört ayda dördüncü kez faiz indirimine gitti. Merkez bankası politika faizi olan 7 günlük ters repo faizini 25 baz puan indirerek yüzde 5'e düşürdü.

Reuters anketine katılan 30 ekonomistten 18'i politika faizinin 25 baz puan düşürülmesini bekliyorlardı.

Yetkililer küresel büyümenin yavaşladığı bir ortamda, bu yıl ana odak noktalarının büyüme ivmesini sürdürmek olduğunu söyledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.011 TL        
BORSA
1.006 TL        
DOLAR
1.007 TL        
EURO
1.005 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.