En fazla zenginin yaşadığı yer belli oldu | Genel Haberler

İngiltere merkezli uluslararası emlak şirketi Savills'in yaptığı araştırmaya göre dünyada en fazla milyarderin yaşadığı kent ABD'nin New York kenti.

Yapılan araştırmaya göre, New York'ta toplam 85 milyarder ikamet ediyor. Araştırma sonuçlarına göre, New York'ta ikamet ederken zenginlerin varlığı, kentteki emlak fiyatlarının son beş yıl içerisinde yüzde 15 artmasına neden oldu.



Savills, dünyanın en büyük ve gelişmiş kentleri arasında yaptığı araştırmada, gelir seviyesi yüksek insan sayısı ile lüks emlak fiyatları arasındaki bağlantıyı inceledi. Buna göre, bir kentte milyarder sayısı arttıkça o kentteki lüks emlak fiyatlarının arttığı belirlendi. Listede New Yorkt'an sonra ikinci sırayı 79 milyarder ile Hong Kong, üçüncü sırayı 71 milyarder ile Rusya'nın başkenti Moskova aldı. Listenin dördüncü sırasına ise Çinin başkenti Pekin, toplam 61 milyarder ile yerleşti.



Dünyada emlak fiyatlarının en pahalı olduğu yerleşim bölgesi de son beş yılda emlak fiyatlarının yüzde 51 arttığı Hong Kong oldu. Dubai ise 15 milyarder ile listenin son sıralarında yerini aldı. Dubai'deki emlak fiyatlarının da son bir yıl içerisinde yüzde 13 oranında arttığı belirtildi. Toplamda sadece yedi milyardere sahip Almanya'nın başkenti Berlin ve ABD'nin Miami kenti ise listenin sonunda yer buldular.