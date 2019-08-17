‹ Önceki Haber YHT 50 milyon yolcu taşıdı YHT 50 milyon yolcu taşıdı

Elektrikte yerli üretimle 1,4 milyar dolar kasada kaldı

17.08.2019 - 13:13
Elektrikte yerli üretimle 1,4 milyar dolar kasada kaldı | Genel Haberler

Türkiye'de ithal kaynaklardan elektrik üretiminin ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 azalmasıyla yaklaşık 1,4 milyar dolar Türkiye'nin kasasında kaldı.

Elektrikte kurulu güç temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 90 bin 449 megavata yükseldi. Bu dönemde Türkiye'nin artan enerji talebini sorunsuz karşılamak amacıyla yatırımlara hız verildi. 

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından edindiği bilgiye göre, ocak-temmuz döneminde elektrik üretiminde yerli kaynakların payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,4 artarak 116 milyon 799 bin megavatsaate çıktı. 

Bu dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimdeki payı ise yüzde 44,7 artarak 87 milyon 66 bin megavatsaate yükseldi. 

1 Ocak-31 Temmuz arasında doğal gazdan elektrik üretiminde 24 milyon megavatsaatlik tasarruf sağlanarak, yaklaşık 1,3 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilmiş oldu. 

Söz konusu dönemde ithal kömürden 4 milyon megavatsaat daha az elektrik üretildi ve 102,5 milyon dolarlık ithal kaynak kullanımı engellenmiş oldu. 

Böylece ithal kaynakların elektrik üretimindeki payı, yılın yedi aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam yüzde 15,4 azaldı ve yaklaşık 1,4 milyar dolar Türkiye'nin kasasında kaldı. 

İTHALAT AZALDI, İHRACAT ARTTI

Türkiye'nin elektrik ithalatı yılın yedi aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,4 azalarak 1153 gigavatsaate geriledi. 

Öte yandan söz konusu dönemde elektrik ihracatı ise yüzde 21,6 artışla 1795 gigavatsaate yükseldi. 


‹ Önceki Haber YHT 50 milyon yolcu taşıdı YHT 50 milyon yolcu taşıdı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
991 TL        
BORSA
1.003 TL        
DOLAR
1.003 TL        
EURO
996 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.