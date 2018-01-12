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E-ticaret siteleri ziyaretçi sayısını üçe katladı

12.01.2018 - 10:52

Black Friday / Kara Cuma ile başlayıp yılın son gününe dek devam eden alışveriş çılgınlığı piyasayı önemli ölçüde canlandırdı.

Dijital dünyanın nabzını tutan IAB Türkiye, Black Friday ve yılbaşı alışveriş istatistiklerini açıkladı. Yılbaşı kampanyaları ve hediye alma telaşının etkisiyle e-ticaret siteleri 1 aydan fazla bir süre yoğunluk yaşadı. Black Friday / Kara Cuma çılgınlığının Türkiye’ye ulaşmasıyla başlayan ve akabinde yılbaşı alışverişleriyle perçinlenen yoğunluk, e-ticaret sitelerine yaradı.

18 Aralık gününden itibaren istatistiklerde gözlenen artış yılın son gününe dek devam etti. 18 ila 29 Aralık tarihleri arasındaki gerçek kullanıcı sayısı, Ekim ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 35 oranında artış gösterdi. Bir diğer deyişle e-ticaret siteleri kullanıcı sayılarını 3’e katlamış oldu.

EN DÜŞÜK KULLANICI ARTIŞI YÜZDE 90 SEVİYESİNDE

Amerika’da başlayıp tüm dünyaya yayılan ve markaların büyük indirimler sunduğu Black Friday / Kara Cuma ise e-ticaret sitelerinde yoğunluk rekoru kırılmasını sağladı. 24 Kasım günü kullanıcı sayısı istatistikleri, bir önceki haftanın günlük ortalaması ile karşılaştırıldığında yüzde 214 oranında ciddi bir artış gözlemlendi. Bu oran bazı alışveriş sitelerinde yüzde 300’ü geçti. Black Friday’de gerçek kullanıcı sayısını en az arttıran e-ticaret sitesi bile yüzde 90’ın üzerinde artış kaydetti. 


Etiketler

  • e-ticaret
  • Yılbaşı kampanyaları
  • Kara Cuma
  • site
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