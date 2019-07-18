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Dünyanın en zengini... Bakın nereye yatırım yapıyor

18.07.2019 - 11:00
Dünyanın en zengini... Bakın nereye yatırım yapıyor | Genel Haberler

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, dünyada nüfusun hızla arttığını ve çevrenin kirlendiğini belirtti. Bunun için Bezos, yatırımlarını uzaya yaptığını söyledi.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates’i geride bırakarak dünyanın en zengin ismi olan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, uzay yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Blue Origin isimli şirkete yaptığı büyük yatırımlarla adından son günlerde sıkça söz ettiren Bezos, uzaya bu denli yüklü para harcamasının sebebini, "Dünyayı ve insanlığı kurtarmak adına uzaya gitmek zorundayız, Bizden sonra gelecek olanların kaderi buna bağlı" sözleriyle açıkladı.

İnsanlığın gelecekte yaşayacağı problemler üzerinde düşündüklerini dile getiren Bezos, "Dünya küçük bir gezegen. Nüfus hızla artıyor. Buna bağlı olarak iklim değişiyor, çevre kirleniyor. Dünyayı mahvediyoruz" dedi.

İnsanlığın uzaya taşınmasıyla birlikte gelecekte yaşanacak problemlerin önüne geçilebileceğine inandığını belirten Bezos, mikroişlemci gibi üretimi hayli zor olan komplike cihazların uzayda düşük maliyetlerle üretilebileceğini vurguladı. Dünya üzerinde kirliliğe yol açan fabrikaların uzaya taşınabileceğini söyleyen Bezos, dünyanın böylece bu kirlilikten kurtulabileceğini kaydetti.

İnsanların dünya ve uzay arasında yaşamak için gelecekte seçim şansının bulunacağını aktaran Bezos, uzayda güzel bir yaşamın olacağına inandığını ancak bunun gerçekleşmesinin kısa vadede mümkün olmadığını ifade etti.

Uzay hedeflerini ortaya koyarak geleceğe yatırım yaptıklarını söyleyen Bezos, "Büyük değişim bir yıl içinde görülmeye başlanacak. Uzay hedeflerimizin tamamıyla inanılabilir olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bezos’un Blue Origin’i kurması 2000 yılına dayanıyor. Ünlü iş adamı, bu şirketi finanse edebilmek için her yıl 1 milyar dolar değerinde Amazon hissesi satıyor ve bu kaynağı Blue Origins’e ayırıyor.


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