Döviz büroları için yeni düzenleme

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Yapacağımız yeni düzenlemeyle döviz büroları daha etkin denetlenecek, şeffaflıkları, mali alt yapı ve güvenilirlikleri artırılacak" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Döviz bürolarının daha sıkı denetim altına alacak yeni bir düzenleme yapacaklarını belirterek, "Yapacağımız düzenleme ile Döviz büroları daha etkin denetlenecek, şeffaflıkları, mali alt yapı ve güvenilirlikleri artırılacak. Piyasa verileri de özel bilgi sistemleri ile daha yakından takip edilecek." dedi.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halihazırda Döviz bürolarının kuruluş, şube açma, faaliyet, yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esasların "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar"a ilişkin tebliğ ile düzenlendiğini hatırlattı.

Hazine Müsteşarlığınca yapılan değerlendirmelerde ve araştırmalarda mevcut sistemde Döviz bürolarının işlemlerinin etkin olarak izlenemediği ve bu işlemlere ilişkin istatistiki verilerin bulunmadığının tespit edildiğini anlatan Şimşek, söz konusu tebliğin Döviz alım satımına ilişkin yeni araçların kullanımına yönelik olarak piyasadan gelen talepleri yeterince karşılamadığının görüldüğünü kaydetti.

Kayıtlılığın artırılması ve daha hesap verilebilir yapı oluşturulması amacıyla Döviz bürolarına yönelik yeni bir düzenleme yapacaklarını bildiren Şimşek, şöyle devam etti:

"Döviz bürolarının daha kurumsal bir yapıya dönüştürülmesi gerektiği ve faaliyet konuları ile sermaye büyüklüklerine göre birbirinden ayrıştırılması ihtiyacından hareketle Hazine Müsteşarlığınca yeni tebliğ çalışmaları başlatıldı. Buna göre Döviz bürolarını A ve B grupları olmak üzere iki gruba ayıracağız. A grubu Döviz büroları, B grubunun yapabildiği işlemlerin yanı sıra banka transferi yoluyla yabancı para alım satım işlemi, elektronik para kuruluşu ve ödeme kuruluşlarının acenteliği faaliyeti de yapabilecek. Ayrıca işlemlerini ATM, internet ve kredi kartı hariç banka kartı aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Böylece finansal teknolojilerin kullanımı da yaygınlaştırılacak.

"DAHA YÜKSEK SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ GETİRİLECEK"

Şimşek, tüm yetkili müesseselerin sermaye yapılarının güçlendirileceğini, faaliyet alanlarının genişletileceğini belirterek, Döviz bürolarının yükümlülüklerinin de artırılacağını söyledi.

Bu kapsamda, iki grup Döviz büroları için farklı ve mevcut düzenlemelerde yer alandan daha yüksek miktarlarda sermaye yükümlülüğü getirileceğini bildiren Şimşek, "Özellikle A grubunun yapabildiği yeni işlemler açısından bu grupta yer alan şirketler daha kurumsal bir yapıya dönüştürülecek. Söz konusu şirketlere, müşteri tanıma kuralı, çerçeve sözleşme veya tek seferlik alım satım sözleşmesi imzalama yükümlülüğü gibi yeni yükümlülükler getirilecek ve transfer emirlerinin nasıl verileceği ayrıntılı olarak düzenlenecek." diye konuştu.

"ŞEFFAFLIK ARTIRILACAK"

Şimşek, söz konusu değişikliklerle Döviz bürolarının daha etkin denetleneceğini, şeffaflıklarının, mali alt yapı ve güvenilirliklerinin artırılacağını vurguladı.

Piyasa verilerinin de özel bilgi sistemleri ile daha yakından takip edileceğine işaret eden Şimşek, "Ayrıca etkin ve adil bir rekabet ortamı sağlamasını teminen yetkisiz olarak faaliyet gösteren işletmeler için caydırıcı önlemlerin alınmasına yönelik mevzuat çalışmalarını da en kısa sürede tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.