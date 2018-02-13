Dolar ne kadar? Güncel dolar fiyatları ( 13 Şubat euro kuru )

Dolar kuru 3.80 seviyesinin altında işlem görürken, euro kuru da 4.67 seviyesinde hareket ediyor. Yarınki ABD enflasyon verisi öncesi piyasalar temkinli davranırken, bugün Hazine ihaleleri takip edilecek.

Küresel piyasalarda geçen hafta gözlenen sert hareketlerin ardından ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesinde sakin ancak temkinli seyir devam ederken, bugün Hazine ihaleleri ile küresel piyasalardaki hareketler izlenecek.

Dün saat 17.11'de 3.8100/3.8108 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah güne 3.7960/3.7975 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 09.30 itibarıyla 3.7977 seviyesinde hareket ederken, euro/TL 4.6805 seviyesindeydi. Euro/dolar ise 1.2291 seviyesinde bulunuyordu.

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ENFLASYON VERİSİ KRİTİK TAKİP EDİLECEK

Hazine bugün iki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı altı ayda bir yüzde 6.5 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil ile 10 yıllık gösterge olan 11 Ağustos 2027 itfalı altı ayda bir yüzde 5.25 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek. Bugün ayrıca 1.9 milyar TL tutarında kira sertifikası ihracı yapılacak.

Hazine dün gerçekleştirdiği üç ihale ile rekabetçi olmayan teklifler (ROT) dahil piyasadan 7.13 milyar TL, kamudan 1.38 milyar TL olmak üzere toplamda 8.51 milyar TL borçlandı.

Hazine Şubat ayında toplam 20.1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 16.6 milyar TL'si piyasadan toplam 21.1 milyar TL'lik iç borçlanma yapmayı programlıyor.

Yurtdışında ise Asya borsaları Wall Street'in geçen haftaki sert düşüşlerin ardından yükselmeye devam etmesinin desteğiyle iki ayın dip seviyelerinden toparlandı ancak yatırımcılar yarın açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesinde temkinli kalmaya devam ediyorlar.

ABD enflasyon verisi, küresel piyasalarda keskin satışlara yol açan enflasyondaki artışın hız kazandığı ve faizlerin hızla artacağı kaygılarının geçerli olup olmadığını da teyit edecek.

Daha yüksek enflasyon Fed'in para politikasını beklentilerden daha hızlı sıkılaştırmasına neden olabilir. Öte yandan Fed'in yeterince hızlı hareket edememesi ve para politikasında geride kalması uzun vadeli tahvil getirilerinin yükselmesi ile sonuçlanabilir. İki senaryoda da işlemciler ABD büyümesinin zarar görmesinden endişe ediyor.

ABD enflasyon riskiyle küresel güvenin zedelenmesine bağlı olarak global piyasalarda geçen hafta panik satışları ve sert hareketler gözlenmişti.

Siyasi tarafta ise ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Perşembe günkü Türkiye ziyareti izlenecek.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.02, valörde son işlemde yüzde 12.01 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 13.26 seviyesindeydi.

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