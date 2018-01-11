Doğal kaynaklar yüzde 17.5 su, yüzde 14 elektrik tasarrufuyla korundu!

Doğal kaynakları korumayı ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen DeFacto, Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında, 2017 yılında yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporu sonuçlarına göre yurtiçindeki mağazalarında elektrik tüketiminde aylık %14; merkez ofisindeki çalışan başına kullanım suyu tüketimindeyse % 17.5 oranında tasarruf sağladı.

Türkiye’nin lider moda markalarından DeFacto, Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla çevresel, toplumsal ve kurumsal yönetim alanındaki faaliyetlerini kapsayan Sürdürülebilirlik Raporu’nun ikincisinin sonuçlarını paylaştı. DeFacto, Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında, ikincisini yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporu sonuçlarına göre su ve elektrik kullanımını önemli oranda azalttı. Buna göre merkez ofisindeki su tüketiminde % 17.5, yurtiçindeki mağazalarındaki elektrik tüketimindeyse aylık bazda %14 oranında tasarruf sağlandı.

Raporun sonuçlarını değerlendiren DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “Hem kurumsal hem de 200’ün üzerinde ana tedarikçilerimizle çevre ve toplum üzerinde etkilerimizin olduğunun bilincindeyiz. Günümüzde çevreye ve içinde yaşadığımız topluma karşı duyarlı şirket olmak finansal başarılar elde etmekten daha önemli. Bu yöndeki emeklerimizin sonuçlarını hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerimiz çerçevesinde paylaşıyoruz. Sürdürülebilirlik Raporu’muzun ikincisini, ilk raporumuzda olduğu gibi tüm dünyada yaygın biçimde kabul gören ve uluslararası raporlama standardı olan GRI G4 Sürdürülebilirlik Raporlaması Rehberi’ni baz alarak hazırladık. Ayrıca kapsamını genişleterek iştirakimiz Ozon Tekstil’i dâhil ettik” dedi.

6 BİN TON SU TASARRUFU

Ateş sözlerine şöyle devam etti: “Üretim sırasında oluşan tüm çevresel etkileri yerel yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde yönetiyoruz. Yüksek miktarda tüketilen suyu yenilikçi uygulamalar sayesinde daha tasarruflu olarak kullanıyoruz. Bu durum rakamlara da yansımış durumda. 2016 yılında yaklaşık 4.7 milyon adet susuz ürünü mağazalarımızda satışa sunduk ve bu sayede 6.220 ton su tasarrufu sağladık. Satılan susuz ürün adedi 2014 yılında 3.4 milyon, 2015 yılında ise 3.5 milyon olarak gerçekleşmişti. Özellikle organik pamuklu ürün satış adedimiz her geçen yıl artarak devam ediyor. 2015 yılında 65 bin adet olan organik pamuklu ürün satışımız 2016’da 105 bin adede yükselirken 2017 yılında yaklaşık 6 kat artarak 697 bin 500 adede ulaştı.”

Türkiye’deki mağazalarında metrekare başına aylık ortalama elektrik tüketimini önceki yıllara oranla yaklaşık yüzde 14 azaltmayı başardıklarının altını çizen Ateş, “ Mağazalarımız aracılığıyla bin 688 ton karton ve 338 ton ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırdık. Ayrıca e-atık kampanyamız sayesinde TEMA’ya 970 kilogram elektronik atık bağışladık. Mağazalarımızda tercih ettiğimiz düşük elektrik tüketimli iklimlendirme sistemi ve yeni nesil LED armatürleri sayesinde enerji tüketiminde benzer büyüklükteki başka bir mağazalara kıyasla yüzde 35 tasarruf sağlıyoruz” diye konuştu.

YENİ NESİL AYDILATMA İLE % 60 TASARRUF

DeFacto Sürdürülebilirlik Raporu’nun sonuçlarına göre başta Ozon tekstil Genel Merkez binası olmak üzere, Sivas ve Batman’daki fabrikaları ile Kıraç’ta bulunan deposunda aydınlatma amaçlı kullanılan balanslı ampuller ve floresan lambalardan tamamen vazgeçildi. Ortak alanlarda daha iyi aydınlatma sağlayan fotoselli LED armatürlere geçildi. Bu sayede aydınlatma için kullanılan elektrik enerjisinde yılda yaklaşık yüzde 60 tasarruf sağlandı. 2016 yılında T5 ve LED armatürlere geçerek yıllık toplam 86.000 kWh, başka bir deyişle 309 GJ elektrik tüketiminin önüne geçildi. Bu rakamlar ortalama dört kişilik 29 hanenin yıllık elektrik tüketimine denk geliyor. Enerji tüketimin yanı sıra kâğıt, karton ve plastik gibi doğal kaynaklardan elde edilen malzemelerin verimli kullanılması markanın temel çevresel yaklaşım ilkelerinin ilk sırasında yer alıyor. Ömrü dolan karton koliler ve ürünlerin paketlendiği plastik ambalaj malzemeleri mağazalarının bulunduğu illerde faaliyet gösteren atık toplama ve ayrıştırma lisanslı firmalarına teslim ediliyor. Buna göre, 2015 yılında 1.442 ton karton ve 288 ton ambalaj atığı, 2016 yılında ise 1.688 ton karton ve 338 ton ambalaj atığının geri dönüşüme kazandırıldı.

TÜKETİLEN SU ARITILIP KULLANIMA SUNULUYOR

Defacto Merkez ofis ve mağazalarda tüketilen suyun neredeyse tamamı bireysel ve temizlik için kullanılıyor. İstanbul’daki merkez ofiste çalışan başına su tüketiminde 2017 yılında yaklaşık % 17.5 tasarruf sağlandı. Buna göre 2016 yılında kişi başına 17.43 metreküp olan yıllık su tüketimi 2017’de 14.37 metreküpe kadar düştü. Su tüketimini daha da azaltmak için Genel Müdürlük binası ve yeni kurulan mağazalarda fotoselli bataryaları tercih ediliyor. Ozon Tekstil’e ait fabrikalarda kumaş boyama gibi su tüketimi yüksek olan üretim süreçleri bulunmuyor. Böylece görece daha düşük miktarda su tüketimi yapılıyor. Ozon Tekstil’in Sivas’taki iki fabrikasından 2016 yılında toplam 20 bin 500 ton atık su organize sanayinin içinde yer alan arıtma tesisine gönderildi. Batman’daki fabrikada üretimden kaynaklanan bir atık su bulunmuyor.

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