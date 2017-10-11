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Dijital yayıncılığın öncüsü ‘Dergilik’ gazete rafını zenginleştiriyor

11.10.2017 - 13:23

Dijital yayıncılıkta en çok takip edilen platform olan Dergilik’te Eylül ayında 1 milyon 400 binin üzerinde dergi okunurken, okunan gazete adedi 437 bine ulaştı. Artan yayın sayısıyla her geçen gün daha büyük bir kitleye ulaşan Dergilik’te şu an 335 dergi ve uygulamanın Gazetelik rafında yeni eklenenlerle birlikte 15 gazete yer alıyor.

Türkiye’de öncü bir adımla dijital yayıncılığa başlayan ‘Dergilik’ hem dergi hem de gazete raflarını çeşitlendirmeye devam ediyor. Dergilik’te Eylül ayı itibarıyla gazete sayısı 15’e yükseldi. Gazetelik rafında Hürriyet, Sabah, Milliyet, Vatan, Akşam, Güneş, Star, Türkiye, Takvim, Karar, Fotomaç, Daily Sabah, İstanbul Ticaret Odası ulusal gazeteleriyle birlikte 123 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en eski bölgesel gazetesi Yeni Asır ve yerel gazete olarak Samsun Haber Gazetesi yer alıyor. Çevrimdışı özelliğiyle istenilen yerde okuma fırsatı veren dijital platform 15 gazeteye ek olarak tam 335 dergiye de ulaşma imkanı sunuyor. 

SON 2 AYDA İNDİRİLEN GAZETE SAYISI YÜZDE 300 ARTTI

Dergilik’e gazeteler Temmuz ayının ortasında eklenmeye başladı ve 2 aylık bu süreçte gazete indirme rakamları yüzde 300 artış gösterdi. Eylül ayında okunan gazete sayısı 437 bine ulaştı. Her geçen ay ivme kazanarak artan dergi indirme oranı Eylül’de de yükselişteydi. Eylül ayında toplam 1 milyon 400 binin üzerinde dergi okundu. Son 9 ayda indirilen dergi sayısı ise 2 milyon 600 bini buldu.    

İndirilen dergiler arasında tür olarak mizah ve bilimin popülaritesi devam ediyor. Eylül ayında en çok indirilenler sırasıyla Uykusuz, Leman, National Geographic ve Popular Science olurken; onları sırasıyla kadın yaşamı ve stili dergileri olan Cosmopolitan, Elle, Formsante, Elele takip etti. En çok okunanlarda gelişim ve psikoloji içeriği sağlayan Psychologies ile gezi ve keşif yayını Atlas da dikkat çekiyor. 

335 POPÜLER DERGİ VE 15 GAZETE

Sadece Turkcell değil, tüm operatör kullanıcılarının kullanabildiği Dergilik’te yer alan dergilerin tümüne ayda 14.99 TL karşılığında ulaşılabiliyor. Uygulamayı indiren herkes 14 gazete ile 335 dergiyi ücretsiz okurken, dileyen okurlar abone olmadan da tek bir dergi satın alıp okuyabiliyorlar. Ücretli dergiler 3.49 TL, 6.99 TL ve 9.99 TL’den, Hürriyet gazetesi ise aylık 10.99 TL’den satılıyor. Turkcell bireysel tarife kullanıcıları tarifelerine ek ücret ödemeden üstelik yanında 5GB interneti ile birlikte tüm dergilere ve ücretsiz günlük gazete içeriklerine ulaşabiliyorlar. 

ÇEVRİMDIŞI OKUMA İMKANI

Dekorasyondan teknolojiye, mizahtan aile ve çocuğa, iş dünyasından moda ve eğlenceye çok sayıda kategoride derginin yer aldığı Dergilik, kullanıcı tercihine göre yeni öneriler de sunuyor. Uçak ya da metroda çevrimdışı iken de okuma ve otomatik indirme özellikleri bulunan uygulama, Apple Store veya Google Play üzerinden ücretsiz olarak yükleniyor. Uygulamaya giriş yapmak için telefon numarası yazıldıktan sonra SMS ile gelen 4 haneli şifrenin girilmesi yeterli.


Etiketler

  • Turkcell
  • sms
  • ÇEVRİMDIŞI OKUMA
  • dergicilik
  • gazete
  • dijital yayın
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