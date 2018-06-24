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Dev şirketin kurucusu hayatını kaybetti

24.06.2018 - 17:48
Dev şirketin kurucusu hayatını kaybetti

Ünlü Japon markası Casio’nun kurucusu Kazuo Kashio hayata veda etti. 89 yaşındaki Kashio, Tokyo’da bir hastanede zatürre tedavisi görüyordu.

10 yıla yakın Casio’yu yöneten Kazuo Kashio, saatte ve hesap makinesinde devrim yaratan bir isim. Başta G-Shock olmak üzere elektronik saatleriyle tanınan Casio, işe hesap makineleriyle başladı.

1972’de piyasaya sürdüğü Casio Mini hesap makinesiyle bu cihazı günlük kullanıma geçiren Kashio, zarif aksesuar görüntüsündeki saatlere, özellikle 100 milyondan çok satan G-Shock ile başka bir kimlik kazandırdı. Casio, dijital fotoğraf makinelerinde ön izleme ekranını bulan firma olarak da biliniyor.

Kashio ve 3 kardeşi 1946’da kurdukları şirketi küçük bir makine üreticisinden yıllık 3 milyar dolarlık saat, fotoğraf makinesi ve müzik aleti üreten bir elektronik devine dönüştürdü. Başlangıçta Kashio olan şirket adını 1957 yılında Batı pazarlarını hedefleyerek Casio’ya çevirdiler. 1988 - 2015 arası şirkete liderlik eden Kazuo Kashio, daha sonra bu görevi oğlu Kazuhiro’ya devrederek ölümüne kadar yönetim kurulu başkanlığını sürdürdü.


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