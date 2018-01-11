desiBel Ajans’tan sıra dışı etkinlik

desiBel Ajans, Siemens Ev Aletleri’nin ankastre ürünleri için “table mapping” yöntemi ile alışılmışın dışında bir toplantı konseptine imza attı.

Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımı ve en uygun çözümleri detaycı ve mükemmel bir anlayışla sunan desiBel, Siemens Ev Aletleri’nin ankastredeki öncülüğünü “table mapping” yöntemi ile anlattı. Yarı aydınlık bir ortamda gerçekleştirilen etkinlikte konuklara tüm duyulara hitap edecek bir yemek tasarlandı.

Mutfakların yaşam alanına dönüşüm hikayesinin masa üzerinde nefes kesici görsel bir kurguyla sunulduğu “Black Session” etkinliğinde, dış ses hem etkili anlatımı hem de interaktif yönlendirmeleriyle basın mensuplarına, blogger ve iş dünyasının önde gelen isimlerine sofistike bir deneyim yaşattı.

Siemens ankastre ürünlerinin teknolojisi, tasarımı ve performansından ilham alarak kurgulanan etkinlik, desibel PR ve desibel Event ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda projection mapping ve motion capturing teknolojilerinin bir kombinasyonu kullanılarak hazırlandı.

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