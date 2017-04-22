Altın fiyatları bu hafta yatırımcılarını sevindiren bir yükseliş yakaladı. Altın fiyatlarının artmasının ardından çeyrek altın fiyatları da yükseliş gösterdi. Yatırım altınlarının değer kazanmasıyla birlikte, altın yatırımcısı fiyatları daha dikkatli takip etmeye başladı. Peki altın fiyatlarının yükselmesinin ardından çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 247,00 lira, Cumhuriyet altını 1.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,07 yükselişle 150,30 liradan işlem gördü.

Altının gramı 150 liradan alıcı buluyor

Güne yatay başlayan altının gram fiyatı, 150 lira sınırında işlem görüyor.



Dün, dolar/TL'nin 3,6270'e kadar gerilemesine paralel son iki haftanın en düşük seviyesi olan 149,14 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,71 değer kaybıyla 150 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yatay başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla 150,08 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 247 lira, Cumhuriyet altını 1.005 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda azalan jeopolitik risk algısıyla değer kaybeden altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,10 azalışla 1.280,78 dolardan işlem görüyor.

