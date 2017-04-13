Büyükanneye torun maaşı ödemesi başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, büyükanneye torun maaşı ödemesinin yarın başlayacağını açıkladı. Bakanlık 1 Ocak- 12 Nisan arası 788 bin 509 net istihdam sağlandığını belirtti.

Büyükanneye torun maaşı ödemeleri başlıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ödemelerin yarın başlayacağını açıkladı.

Uygulama kapsamında büyükannelere aylık 425 TL torun maaşı verilecek.

Pilot uygulama kapsamında Sakarya, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Kayseri, Gaziantep yer alıyor.

Proje için 105 bin başvuru yapılmıştı.

788 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Bakanlık ayrıca istihdam seferberliğindeki son rakamları da duyurdu. Buna göre 1 Ocak- 12 Nisan arası 788 bin 509 net istihdam sağlandığını belirtti.

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