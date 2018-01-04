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Bu yıl ilk olacak! 325.5 milyon TL'lik liman halka arz ediliyor

04.01.2018 - 11:05 | Son Güncelleme : 04.01.2018 - 11:31

Albayrak Grubu 2033 sonuna kadar işletme hakkına sahip olduğu Trabzon Limanı'nı talep toplama yöntemiyle halka arz edecek.

Yılın ilk halka arzı olmasını beklediklerini ifade eden Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat, "Trabzon Limanı'nın halka arz fiyati 15.50 TL olarak belirlendi" dedi.

Deniz Yatırım liderliğinde borsaya açılacak olan Trabzon Limanı'nın 325.5 milyon TL değere sahip olduğunu belirten Deniz Yatırım Genel Müdürü Hüseyin Melih Akosman, "Halka arz büyüklüğü 97.7 milyon TL olacak" diye konuştu.

Halka arzın bu ay içinde yapılması planlanırken, şirketin yüzde 30'unun halka arz edileceği açıklandı.


Etiketler

  • ömer bolat
  • trabzon limanı
  • Albayrak Grubu
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