Borsada ilk yarıda en çok bilişim sektörünün karı arttı | Genel Haberler

Borsa İstanbul'da ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre en fazla karı artan sektör endeksi bilişim olurken, bu dönemde sektörün net karı neredeyse 11 katına çıkarak 320 milyon 382,8 bin liraya ulaştı.

Borsa İstanbul'da ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre en fazla karı artan sektör endeksi bilişim olurken, bu dönemde orman, kağıt ve basımın zararını kara çevirdiği görüldü.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Borsa İstanbul'da bu yılın ilk yarısında en fazla kar açıklayan alt sektör endeksi 3 milyar 579,4 milyon lirayla metal eşya, makine oldu. Geçen yılın ilk yarısında 3 milyar lira olan sektörün net karı, bu yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 artış kaydetti.

Metal eşya, makinenin ardından Borsa İstanbul'da ilk yarıda en fazla kar açıklayan ikinci alt sektör 3 milyar 365,6 milyon lirayla iletişim olurken, bunu 2 milyar 162 milyon lirayla teknoloji, 1 milyar 622,8 milyon lirayla inşaat ve 1 milyar 582,8 milyon lirayla gıda-içecek takip etti.

Aynı dönemde, madencilik 1 milyar 435 milyon lira, ticaret 1 milyar 261,4 milyon lira ve sigorta da 1 milyar 229,5 milyon lira net kar elde etti.

Böylece ilk yarıda Borsa İstanbul'da 8 alt sektör net karını 1 milyar liranın üzerine taşıdı.



ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE PANDEMİ ETKİSİ



Borsa İstanbul'da yılın ilk yarısında en fazla zarar eden alt sektör 5 milyar 761,5 milyon lirayla ulaştırma olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu gelişmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hava yolu şirketlerinin faaliyetlerinin neredeyse durma noktasına gelmesi etkili oldu.

Ulaştırmanın ardından ilk yarıda en fazla zarar yazan diğer bir sektör 816,1 milyon lirayla gayrimenkul yatırım ortaklığı olurken, bunu 736,5 milyon lirayla kimya-petrol-plastik, 87,6 milyon lirayla turizm ve 43 milyon lirayla da tekstil-deri izledi.



İlk yarıda zarar yazan gayrimenkul yatırım ortaklığı, kimya-petrol-plastik ve tekstil-deri sektörlerinin geçen yılın ocak-haziran döneminde kar elde ettiği, böylece bu 3 sektörün kardan zarara döndüğü görüldü.



ORMAN, KAĞIT VE BASIM SEKTÖRÜ ZARARINI KARA ÇEVİRDİ



Borsa İstanbul'da yer alan alt sektörlerden 12'sinin net karını ilk yarıda artırdığı görüldü.

Söz konusu 12 sektör; "bilişim", "ticaret", "elektrik", "orman, kağıt, basım", "sigorta", "KOBİ sanayi", "teknoloji", "iletişim", "finansal kiralama-faktoring", "metal eşya makine", "madencilik", "gıda-içecek" olarak sıralanırken, bunlardan orman, kağıt, basımın zararını kara çevirmesi dikkati çekti.

Bu dönemde en fazla karını artıran sektör ise bilişim oldu. Bilişim sektörünün net karı, geçen yıl bulunduğu 30 milyon 30,1 bin lira seviyesinden neredeyse 11 katına ulaştı ve 320 milyon 382,8 bin liraya ulaştı.



Geçen yılın ilk yarısında net karı 247,9 milyon lira düzeyinde bulunan ticaret sektörünün net karı 2020'nin aynı döneminde 5 katına çıkarak 1 milyar 261,4 milyon liraya yükselirken, aynı dönemde elektrik sektörü de net karını 2'ye katladı.



Bu dönemde orman, kağıt, basım sektörü ise 73,6 milyon liralık zararını 5,5 milyon liralık kara çevirmeyi başardı.



İlk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre net kar sigortada yüzde 70,9'luk, KOBİ Sanayi'de 67,4'lük, teknolojide yüzde 58,6'lık, iletişimde yüzde 38,3'lük, finansal kiralama ve faktoringde yüzde 35,3'lük, metal eşya-makinada yüzde 19,3'lük, madencilikte yüzde 13,9'luk, gıda-içecekte yüzde 0,8'lik artış kaydetti.



ANA SEKTÖRLERDEN İKİSİNİN KARI AZALDI, İKİSİNİN ARTTI



Borsa İstanbul'da 4 ana sektör endeksine bakıldığında, net karın ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine kıyasla BIST Mali ve BIST Banka'da arttığı, BIST Holding ve BIST Sınai'de ise düştüğü görüldü.



Mali endeks geçen yılın ilk yarısındaki 23 milyar 27,3 milyon liralık net karını yüzde 15,7 artırarak bu yılın ocak-haziran döneminde 26 milyar 649 milyon liraya taşıdı. Aynı dönemde Bankacılık endeksinde net kar yüzde 28,6 yükselerek 14 milyar 449,7 milyon liradan 18 milyar 586 milyon liraya çıktı.

Net kar holding endeksinde yüzde 2,9 azalışla 7 milyar 205,7 milyon liradan 6 milyar 999,4 milyon liraya, sınai endekste ise 47,5 düşüşle 13 milyar 316,3 milyon liradan 6 milyar 989 milyon liraya geriledi.

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