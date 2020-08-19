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Borsa güne yükselişle başladı

19.08.2020 - 10:13
Borsa güne yükselişle başladı | Genel Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 artışla 1.099,41 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 6,94 puan ve yüzde 0,64 değer kazanarak 1.099,41 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,23 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,09 ile inşaat oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,58 değer kazanarak günü 1.092,46 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan ABD ile Çin arasındaki gerilme ilişkin taraflardan gelebilecek açıklamalar, yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, açıklanan şirket bilançoları nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin de arttığını söyledi.


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