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Bitcoin 10 bin doların altına geriledi

17.07.2019 - 10:15
Bitcoin 10 bin doların altına geriledi | Genel Haberler

ABD Senatosu Bankacılık Komitesinde 16 Temmuzda Facebook'un kripto para birimi Libra'ya ilişkin senatörlerin sorularını yanıtlayan David Marcus'un senato üyelerinin endişelerini yatıştırmaması, piyasada aşağı yönlü harekete neden oldu ve Bitcoin 10 bin doların altına geriledi.

Senatörler, Facebook'un güvenilirsizliğinin bir dijital kripto para birimi piyasaya sürmesine engel olması gerektiğini belirtirken, Libra'yı da hayali ve çılgın olarak tanımladılar. Kıdemli Senato Üyesi Demokrat Sherrod Brown, Facebook'un dijital ödeme projesiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

Facebook skandal üzerine skandal ile defalarca güvenimizi hak etmediğini göstermiştir. İnsanların banka hesaplarıyla deney yapmalarına izin verirsek çılgınca bir şey yapmış oluruz.

Brown ayrıca, insanların alın teriyle kazanılmış paralarını Facebook'a emanet edeceği fikrinin hayal olduğunu belirtirken, Facebook blockchain departmanı başkanı Marcus ise Facebook'un yasal onay almadan Libra'yı piyasaya sürmeyeceğini söyledi. Marcus, Bunu doğru yapabilmemiz için zamana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Uzun bir süre boyunca insanların güvenini kazanmamız gerekiyor dedi.

Senato üyelerinin ağır eleştirilerine maruz kalan Marcus'un 17 Temmuzda Mali Hizmetler Komitesinde kongre üyelerinin Libra'ya ilişkin sorularını yanıtlaması bekleniyor.

Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 10.94 düşüşle 9 bin 576 dolara geriledi ve 170 milyar 670 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 66.1'ini oluşturdu.

Toplam 2,332 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte yüzde 9.60, yüzde 4.32 ve yüzde 0.40 ile sırasıyla yalnızca Clipper Coin, SOLVe ve Lisk yükselirken, piyasadaki düşüşe yüzde 28.89 51'inci sıradaki ICON öncülük etti. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 12.44 ile en çok EOS düştü.

Bitcoin'in 10 bin doların altına inmesi ve piyasadaki hakim düşüş eğilimin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 30 milyar dolara denk gelen yüzde 11.6 düşüşle 258 milyar 188 milyon dolara indi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 84 milyar 625 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 10.94

Ethereum yüzde 11.67

Ripple yüzde 5.17

Bitcoin Cash yüzde 5.60

Litecoin yüzde 10.11

Tether yüzde 1.23

EOS yüzde 12.44

Binance Coin yüzde 8.36

Bitcoin SV yüzde 9.53

Stellar yüzde 8.29 düştü. 


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