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BigPara ve Hürriyet Oto’da yeni dönem

18.01.2018 - 09:21

Hürriyet internetteki atılımlarını sürdürüyor. Hürriyet İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş’ün yaptığı duyuruyla Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent Hürriyet’in finans portalı BigPara’nın yayın yönetmeni, Hürriyet Ekonomi Müdür Yardımcısı Emre Özpeynirci ise Hürriyet Oto’nun yayın yönetmeni oldu. Levent ve Özpeynirci yeni görevlerinin yanı sıra mevcut görevlerini de sürdürecek. Her iki portalın iş süreçlerinden ise Hürriyet Dikey Portaller Koordinatörü Pelin Kurt sorumlu olacak.

BigPara’nın finans dünyasının önemli portallarından biri olduğuna dikkat çeken BigPara Yayın Yönetmeni Sefer Levent, “Amacımız Hürriyet’ten aldığı güçle saygın ve bilinir bir marka olan BigPara’yı daha da yukarılara taşımak. Haberlerimiz ve analizlerimizin yanı sıra finans dünyasından kulislerimizle de dikkat çekmek istiyoruz. Bunun için mevcut yazarlarımıza Erdal Sağlam ve Uğur Gürses’in yanı sıra iki yeni kulis yazarımız da katıldı. BigPara okuyucularının Hulusi Abi ve Keskin Kulak’ın tiryakisi olacağını düşünüyorum. Finans dünyasının kapsamı oldukça geniş. Önümüzdeki günlerde BigPara’da bir dizi yeniliğin yanı sıra yeni sektörler de yer alacak. Ayrıca gündem yaratacak konu ve konuklarıyla etkinliklerimizin de dikkat çekeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Hürriyet Oto’nun Yayın Yönetmeni Emre Özpeynirci ise şunları söyledi:

“Türkiye ekonomisinin 12 yıldır lider sektörü olan otomotive uzun yıllardır tartışmasız en büyük desteği basının amiral gemisi Hürriyet veriyor. Patronundan, Genel Yayın Yönetmenine, CEO’sundan Ekonomi Müdürüne kadar tüm Hürriyet Ailesi otomotiv sektörünün öneminin ve yarattığı değerlerin farkında. Öyle ki sektörle ilgili tüm gelişmeleri aktarırken, ana sayfalarda yer bulurken ve son dönemde internette hep arkamda otomotive inanan bu ailenin desteğini hissettim. Bu destek sayesinde Hürriyet’in gazete ve internette yayınlanan otomotiv haberleri haftada yaklaşık 4 milyon kişiye ulaşıyor.

Hürriyet Oto ile bunu bir basamak daha ileri taşıyıp, sektöre desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Yenilenen hurriyetoto.com’da ne mi yapacağız? Tabi ki bildiğimiz işi; doğru, hızlı ve etkili habercilik. Bizi izlemeye devam edin çünkü önemli sürprizlerimiz olacak.”


Etiketler

  • Sefer Levent
  • Bigpara
  • Emre Özpeynirci
  • finans dünyası
  • Hürriyet Oto
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