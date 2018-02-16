‹ Önceki Haber Bakan Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında alınan kararı açıkladı Bakan Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında alınan kararı açıkladı Sonraki Haber › Olmuksan IP'den AR-GE'ye yatırım Olmuksan IP'den AR-GE'ye yatırım

Bazı markalar neden dünyaya açılmak istemiyor?

16.02.2018 - 13:13

Bazı yerel markaların dünyaya neden açılmak istemediğini, açılmak isteyenlerin yapması gerekenleri İstanbul Bilgi Üniversitesi Pazarlama Yüksek Lisans Program Direktörü Prof. Dr. Sezgin değerlendirdi.

Pazarlama kavramının, merkezine sırayla marka ürünlerini (Pazarlama 1.0), tüketicileri (Pazarlama 2.0) ve son olarak da insanları (Pazarlama 3.0) aldığı günlerden artık insan duyularını (Pazarlama 4.0) aldığı günümüze geldik. Sosyal medya ve ticaretin giderek güçlendiği günümüzde pazarlama dendiğinde akla, “storytelling” (hikaye anlatma); markayı deneyimleme ve içselleştirme gibi kavramlar geliyor.

Türkiye’nin bir yanda büyümeye devam eden ekonomisi ve dünya pazarında başarılı olan markaları varken, bir diğer yanda da dünya pazarına açılmayı arzulayan ama bunu stratejik olarak planlamayan markaları var.  Bazı yerel markaların dünyaya neden açılmak istemediğini, açılmak isteyenlerin yapması gerekenleri İstanbul Bilgi Üniversitesi Pazarlama Yüksek Lisans Program Direktörü Prof. Dr. Selime Sezgin ile konuştuk.

REKABETİN ODAĞI MÜŞTERİ SADAKATİ

Markaların pazarlama stratejisi olarak, tüketici ile önceden kurduğu bağı samimileştirmeyi, tüketicilere ürünlerini deneyimleterek sevdirmeyi planladığı günümüzde, yerel markaların beklendiği kadar uluslararası pazara açılmamış olmasının ilk nedeni Türkiye’de pazarlamanın bir bilim dalı olarak üniversitelerde yer almasının birçok ülkeye kıyasla daha geç gerçekleşmiş olması. Prof. Sezgin’e göre 1970’lerde sadece birkaç üniversitede Amerikan örnek olaylarını ele alan derslerle başlayan pazarlama çalışmaları ardından da iş dünyasına yansıdı. Ancak pazarlamanın “sektör” olarak ülkeye girişi belli başlı küresel markaların pazara girip örnek teşkil etmesiyle başladı.

Rekabetin yoğunlaşmasıyla birlikte tüketici istek ve arzularının tüm işletmeler için odak noktası haline gelmesi, işletmelerin de kaynaklarını ve kapasitelerini kullanarak ayrı bir üstünlük stratejisi oluşturmasını gerektirdi. Ürünün rakiplerden ayrılması ve bu ürüne bağlılık yaratmak amacıyla sürdürülebilir bir marka stratejisi oluşturma eylemi, bu aşamalardan sonra önem kazanmaya başladı. Marka yaratma, marka oluşturma, marka değerini büyüterek müşteri sadakati yaratma rekabet stratejilerinin odak noktası olmaya başladı.

Ancak ne var ki bazı yerel markalar uluslararası pazara açılmak dahi istemedi. Anadolu’da kurulmuş, baba mesleği olarak başlamış ancak iç pazarda sektöre damga vurabilir nitelikteki bu markalar için tüketicilerin alım iştahları yerel bir güdüyle ilerliyor. Aslında Türkiye piyasasına giren uluslararası markaların dahi, küresel stratejilerinden belli başlı ödünler verip “yerelleşmeye” çalıştıkları göz önünde bulundurulduğunda bu şaşırtıcı bir güdü de değil. Prof. Sezgin bu konuda, “Yerel pazarlar karlı görüldüğü sürece işletmeler küresel marka yatırımına girmekten kaçınırlar.

Anadolu’daki birçok işletmenin aile işletmesi olduğunu düşündüğümüzde, çok değişken bir çevrede risk almak yerine, yerleşmiş düzen içinde ayakta kalmayı yeğliyorlar. Pazarlama kültürünün tüm işletme tarafından kabul edilmediği durumlarda pazarlama ve satış kavramları birbirine karışıyor, uzun dönemli müşteri memnuniyeti daha çok müşteriye değer yaratma değil, satış cirolarını kısa dönemde arttırma çabalarına dönüyor.” diyor.

DÜNYA PAZARI’NA GİRİŞ

Prof. Sezgin’e göre, yerel bir markanın uluslararası pazara girmesi için öncelikle vizyoner bir görüşe sahip olması ve markaların pazarlama kültürünü işletmenin ayrılmaz parçası haline getirmesi gerekmektedir. Yerel firmalar, farklı pazarların farklı özellikleri olduğunu hatırlamalı ve uzman araştırmacılardan yardım almalılar. Ancak bu şekilde hedef pazarlarını tanıyabilir ve gerektiği şekilde hedef kitle isteklerine uygun adaptasyonlar üretebilirler. Bütün bu çalışmalar firmaların yeterli kaynaklara sahip olmaları ile mümkün. Birleşmeler, stratejik iş birlikleri, yerel firmaların farklı pazarlara daha rahat açılmalarını sağlayabilir.


‹ Önceki Haber Bakan Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında alınan kararı açıkladı Bakan Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında alınan kararı açıkladı Sonraki Haber › Olmuksan IP'den AR-GE'ye yatırım Olmuksan IP'den AR-GE'ye yatırım
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.001 TL        
BORSA
997 TL        
DOLAR
990 TL        
EURO
997 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.