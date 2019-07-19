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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

19.07.2019 - 15:34
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı | Genel Haberler

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 42 milyar 868 milyon 292 bin lira artarak 2 trilyon 316,7 milyar liraya yükseldi.

bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 12 Temmuz ile biten haftada 42 milyar 868 milyon 292 bin lira artarak 2 trilyon 273 milyar 788 milyon 708 bin liradan, 2 trilyon 316 milyar 657 milyon liraya çıktı. Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,79 artarak 1 trilyon 52 milyar 182 milyon 224 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,48 yükselerek 1 trilyon 165 milyar 305 milyon 432 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 712 milyon dolar artarak 215 milyar 836 milyon dolara yükseldi. Bunun 196 milyar 265 milyon doları mevduat bankaları ve 19 milyar 571 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 168 milyar 602 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 283 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 46 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 334 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI 

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,29 artarak 386 milyar 805 milyon 135 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,60 artışla 367 milyar 656 milyon 549 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,46 yükselerek 142 milyar 305 milyon 102 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 168 milyar 216 milyon 91 bin lirası konut, 4 milyar 654 milyon 114 bin lirası taşıt ve 213 milyar 934 milyon 930 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise, TCMB dahil, 12 Temmuz ile biten haftada 20 milyar 956 milyon 648 bin lira artarak 2 trilyon 436 milyar 390 milyon 183 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,61 artış gösterdi. 


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