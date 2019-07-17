Avro Bölgesi'nin banka kurtarma fonu 33 milyar avroya ulaştı | Genel Haberler

Avro Bölgesi'ndeki bankaların kurtarılması veya tasfiyesi için kurulan fonun toplam boyutu 33 milyar avroya çıktı.

Brüksel merkezli Tek Tasfiye Kurulu, 2019 yılı için Tek Tasfiye Fonu'na (SRF) 7,8 milyar avroluk nakit enjeksiyonu yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu yeni kaynakla birlikte fonun toplam boyutunun 33 milyar avro seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Fonun, toplam mevduatların en az yüzde 1'i seviyesine ulaşmasının amaçlandığı anımsatılan açıklamada, 2023 yılında fonu 60 milyar avro seviyesine çıkmasının hedeflendiği ifade edildi.

Avro Bölgesi'nde Tek Tasfiye Fonu, 2016 yılında faaliyete girmişti. Fon, sistemdeki bankaların katkılar ile kurulmuştu.