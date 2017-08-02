Asya piyasaları 17 yılın zirvesini gördü

Asya piyasaları teknoloji devi Apple'ın açıkladığı yüksek kâr rakamları ile 17 yılın zirvesini gördü.

Asya piyasalarında teknoloji hisseleri Apple'ın açıkladığı yüksek kârların, bölgedeki elektronik parça üreticilerini ve tedarikçilerini canlandırmasıyla bugün 17 yılın zirvesini gördü ve enerji sektöründeki gerilemeyi dengeledi.

Dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketi olan Apple'ın hisseleri dün açıkladığı bilançosunun ardından ABD seans sonrası işlemlerinde yüzde 6 değer kazanarak 159 doların üzerine çıktı. Şirketin piyasa değeri de 830 milyar doları aştı. Apple'daki bu yükseliş Dow Jones endeksini bugün 22,000 seviyesinin üzerine taşıyabilir. Asya piyasalarındaki işlemlerde Dow Jones vadeli kontratları yüzde 0.2 artıda bulunuyor.

Beklentilerin üzerinde iPhone satış adetleri açıklayan Apple, satış gelirleri ve net kârda da beklentileri aştı. Şirket iPhone'un 10. yıl dönümü modelinin zamanında piyasa süreceğinin de sinyalini verdi. Apple'ın tedarikçileri arasında yer alan LG Innotek yüzde 9 ve dünyanın ikinci büyük bellek yongası üreticisi SK Hynix yüzde 3 yükseldi. Asya teknoloji hisseleri MSCI endeksi yüzde 0.8 yükselerek 2000 yılı başından bu yana en yüksek seviyeleri görürken, yıl başından bu yana kazanımlarını yüzde 40'a taşıdı.

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Bu kazanımlar temel maden ve enerji sektörlerindeki kayıpları dengeledi ve Japonya dışındaki Asya Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksinin artıya geçerek 2007 sonlarından beri en yüksek seviyesine yakın seyretmesini sağladı.

Dolar, yatırımcıların başta cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi olmak üzere bu haftaki önemli olaylar için pozisyon almalarıyla 15 ayın en düşük seviyesinden ılımlı toparlanmasını sürdürdü. Yatırımcılar tarım dışı istihdam verisi öncesinde bugün ABD ADP özel istihdam verisi ile San Francisco Fed Başkanı John Williams ile Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester'in yapacağı konuşmalara odaklanacak.

Reuters'ın haberine göre; doların başlıca altı temel para biriminden oluşan sepet karşısında seyrini izleyen endeks ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüşten etkilenmedi. Dün 92.777 ile Mayıs 2016'dan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra toparlanan dolar bugün 93.090'da bulunuyor.

Euro dün iki buçuk yılın zirvesi olan 1.1846 doları gördükten sonra hafif geriledikten sonra bugün yatay seyrederek 1.1806 dolarda bulunuyor. Dolar, Washington'u etkileyen siyasi karışıklık ve düşük enflasyon gibi Fed'in para politikasını sıkılaştırmasıyla ilgili belirsikleri artıran güçsüz ABD ekonomik verileriyle baskı altında bulunuyor.

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