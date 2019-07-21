‹ Önceki Haber Otobüs firmalarına bayram için izin çıktı Otobüs firmalarına bayram için izin çıktı Sonraki Haber › İş dünyası, şirket borçlarını yapılandıracak yeni kanundan memnun İş dünyası, şirket borçlarını yapılandıracak yeni kanundan memnun

ASEAN ile Türkiye arasında 5 yıllık yol haritası kabul edildi

21.07.2019 - 11:24
ASEAN ile Türkiye arasında 5 yıllık yol haritası kabul edildi | Genel Haberler

Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) ile Türkiye arasında, karşılıklı iş birliğini ilerletmeye yönelik 5 yıllık yol haritası kabul edildi.

ASEAN'dan yapılan açıklamaya göre, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da dün düzenlenen 2. ASEAN-Türkiye Ortak Sektörel İşbirliği Komitesi toplantısında, ASEAN ve Türkiye arasında "Pratik İşbirliği Alanları" yol haritası kabul edildi. 

2019-2023 dönemini kapsayan yol haritası, ASEAN ile Türkiye arasında katılım ve iş birliği için genel bir çerçeve oluşturacak. 

Açıklamaya göre her iki taraf da "Pratik İşbirliği Alanları"nı etkili şekilde uygulamak için güçlü şekilde taahhütte bulundu. Gelecekte ASEAN ile Türkiye arasında iş birliği projelerini finanse etmek adına özel bir fon oluşturuldu. 

Taraflar, terörle mücadele ve aşırıcılık, ticaret ve yatırım, e-ticaret, kamu-özel ortaklığı, yenilenebilir enerji kaynakları, afet yönetimi, turizm, eğitim, teknoloji, ASEAN akıllı şehirler ağı, sürdürülebilir kalkınma ve kültür gibi alanlarda iş birliğini artırmanın yollarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. 

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç ve ASEAN Siyasi-Güvenlik Topluluğu Departmanı Genel Sekreter Yardımcısı Hoang Anh Tuan'ın başkanlık ettiği toplantıya, ASEAN Daimi Temsilciler Komitesi üyeleri ve Türk diplomatlar katıldı. 

Türkiye, 1967'de kurulan, Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Bruney, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya'nın daimi üyesi olduğu ASEAN'a 2017 yılında "Sektörel Diyalog Ortağı" olmuştu. 


‹ Önceki Haber Otobüs firmalarına bayram için izin çıktı Otobüs firmalarına bayram için izin çıktı Sonraki Haber › İş dünyası, şirket borçlarını yapılandıracak yeni kanundan memnun İş dünyası, şirket borçlarını yapılandıracak yeni kanundan memnun
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.003 TL        
BORSA
1.008 TL        
DOLAR
1.006 TL        
EURO
992 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.