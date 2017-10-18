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Amzon’da eksik ürün skandalı

18.10.2017 - 10:24

Amzon’un ABD şubesi Nintendo tarafından ön siparişe açılan SNES Classic Edition adlı konsolları sahiplerine adaptörsüz gönderdi.

E- ticaret devi Amzon’un ABD şubesi Nintendo tarafından ön siparişe açılan SNES Classic Edition adlı konsolları sahiplerine adaptörsüz gönderdi. Satın aldığı ürünü çalıştıramayan ürün sahipleri ise Amazon’a tepki gösterdi.

Dünyanın en büyük e-ticaret devi Amazon’un ABD şubesi büyük bir hata yaptı. Nintendo tarafından ön siparişe açılan SNES Classic Edition adlı konsollarını kullanıcılarına eksik yolladı.

Meraklıları tarafından büyük ilgi gören SNES Classic Edition adındaki konsolları Amazondan sipariş eden Nintendo meraklıları ne yazık ki ürün ellerine ulaştıklarında ambalajın içinde ürünün adaptörünün olmadığını fark etti. Yeni Şafak'ın haberine göre satın aldıkları ürünü adaptörü olmadığı için çalıştıramayan ürün sahipleri ise e-ticaret devine çığ gibi tepki yağdırdı.

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Ürün üzerindeki etikette Active Boeki K.K adındaki dağıtıcı firmanın yer alması ise en çok akılları karıştıran nedenlerden biri oldu. Çünkü söz konusu dağıtıcı firma, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu şubelerinde görev yapıyor. Amerika’daki ürünlerde yer alan etiketlerde yer alması bu nedenle herkesi şaşkına uğrattı.

Şirket, Active Boeki K.K adlı şirketin neden bu bölgede dağıtım yaptığı hakkında bir açıklamada bulunmadı. Lakin çığ gibi büyüyen tepkilere karşı ama Amazon, hatayı telafi etmek için ürün sahiplerine adaptörleri göndermeye başladı.


Etiketler

  • amazon
  • e-ticaret
  • Nintendo
  • SNES Classic Edition
  • Active Boeki
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