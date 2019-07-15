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American Airlines 737 MAX tipi uçakların uçuş yasağını uzattı

15.07.2019 - 12:34
American Airlines 737 MAX tipi uçakların uçuş yasağını uzattı | Genel Haberler

American Airlines, 2 Kasım tarihine kadar sürmesi planlanan Boeing 737 MAX tipi uçakların uçuş yasağının uzatılacağını açıkladı.

Boeing 737 MAX tipi uçakların uçuş yasağı günlük olarak yaklaşık 115 uçuşu etkilerken, American Airlines'dan yapılan açıklamada, iptal edilen uçuşlardan etkilenen yolcularla yakın temas haline kalarak telafi çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

American Airlines'ın açıklamasında, "Boeing 737 MAX yazılım güncellemelerinin yanı sıra Boeing'in işbirliği ortaklarımız ile koordineli olarak geliştirdiği yeni eğitim unsurlarıyla bu yıl uçağın yeniden sertifikalandırılacağına eminiz. Federal Havacılık İdaresi (FAA), Ulaştırma Bakanlığı (DOT), Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) ve diğer düzenleyici makamlarla sürekli iletişim halindeyiz" denildi.


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