Almanya'nın ihracatı temmuzda arttı | Genel Haberler

Ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,5 düşüş beklentisine karşın, yüzde 0,7 artarak 111,2 milyar avro olarak gerçekleşti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artarken, ithalat yüzde 1,5 düştü.

Piyasalarda ihracatın yüzde 0,5 azalacağı öngörülüyordu. Geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 3,8 yükselirken, ithalat yüzde 0,9 azalış gösterdi.

Ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşerken, ithalat da yüzde 0,5 artmıştı.



Dış ticaret fazlası 18,1 milyar avro



Destatis verilerine göre, Almanya'da mevsimsellik ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat temmuzda 111,2 milyar avro, ithalat 91 milyar avro oldu. Dış ticaret fazlası ise 20,2 milyar avro olarak gerçekleşti.

Arındırılmamış rakamlara göre değerlendirildiğinde, temmuzda 115,2 milyar avroluk ihracat, 93,6 milyar avroluk ithalat yapıldı.

Böylece Almanya, arındırılmamış rakamlarla temmuzda yaklaşık 21,4 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. Dış ticaret fazlası Temmuz 2018’de 16,4 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya'nın temmuzda yaptığı ihracatın 64,2 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine oldu. Ülkenin ithalatının 52,8 milyar avroluk bölümü AB'den geldi.

Temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre AB ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 0,5, bu ülkelerden yapılan ithalatta yüzde 1,6 azalış oldu.



7 ayda 131,1 milyar avro ticaret fazlası



Almanya'nın bu yılın ilk 7 ayındaki ihracatı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 781,3 milyar avroya yükselirken ithalatı yaklaşık yüzde 2,5 azalarak yaklaşık 650,2 milyar avroya ulaştı.

Böylece ülkenin ticaret fazlası, bu yılın ilk 7 ayında 131,1 milyar avro oldu.



Öte yandan, Almanya'nın temmuzda ayında cari işlemler fazlası 2018'in aynı ayına göre 8,2 milyar avro artarak 22,1 milyar avro olarak gerçekleşti. Cari fazla, geçen yılın temmuz ayında 13,9 milyar avro olmuştu.



ABD ile Çin arasında artan ticaret ihtilafları ve jeopolitik belirsizlikler Alman ekonomisini etkilemeye devam ederken, hükümet ekonominin geçen yılki yüzde 1,4 genişlemesinin ardından bu yıl yüzde 0,5 büyümesini bekliyor.



ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Temmuz ayında ihracatının artmasının en azından ekonomi için bir miktar rahatlama sağladığını belirterek, “Ancak ekonomik görünüm iyileşmedi.” dedi.

Brzeski, “Almanya'da ticaret konuşulurken, herkes derhal ABD ile Çin arasındaki ticaret çatışmalarını düşünüyor. Ancak ilginç bir şekilde, şu anda Alman ihracatı üzerinde ağır basan ticaret ihtilaflarının doğrudan etkisi değil dolaylı etkisidir. Gelecekte, ABD-Çin ticaret çatışması, Alman ihracatçılarının ticaret görünümleri için önemini korumaktadır.” ifadesini kullandı.