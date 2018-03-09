ABD'de beklentiyi aşan istihdam

ABD’de şubat ayı tarım dışı istihdam değişimi beklentilerin üzerinde 313 bin olarak açıklandı. Bu veriye ek olarak Fed’in de enflasyon tarafında takip ettiği saatlik ücretlerde aylık yüzde 0.1, yıllık ise yüzde 2.6’lık yükseliş var.

ABD ekonomisi şubat ayında 313 bin tarım dışı istihdam yarattı. Ocak ayı için daha önce 200 bin olarak açıklanan istihdam artışı ise 239 bine revize edildi. Verilere göre ortalama saatlik kazançlar yıllık olarak yüzde 2.6 arttı. Beklenti bu artışın yüzde 2,8 olacağı yönündeydi. Aylık artış ise yüzde 0.1 olarak kaydedildi. Bu veri de yüzde 0.2 olarak belirlenen beklentinin altında kalmış oldu. Ülkede şubat ayında işsizliğin yüzde 4,1 olduğu açıklandı. İstihdam katılım oranı ise yüzde 62.7 oldu. Dolar, ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından dolar endeksindeki gerilemeye paralel ilk tepki olarak 3.81 seviyesinin altını gördü.

Veri öncesi 3.8235 seviyesinde olan dolar/TL verinin ardından 3.8050'ye kadar gerilese de bu seviyede tutunamayarak saat 16:46'da 3.8166/3.8194 seviyesindeydi.

EKONOMİ GÜÇLÜ

A1 Capital Araştırma Uzmanı Vahap Taştan, veriyi şöyle yorumladı: "Sonucun başta dolar pozitif bir ortam yaratması olağan. Özellikle tarım dışı istihdamdaki şok gösteriyor ki ABD’de istihdam piyasası hala güçlü. Bu veriyi aslında ISM imalat ve hizmetler alt endeksindeki istihdam endeksi desteklemiyor. Bilindiği üzere ISM istihdam endeksleri tarım dışı tahmininde kullanılan ana değişkenler arasında yer alıyor. Piyasanın düşük beklentiye girmesinin sebebi biraz da bu taraf. Kısa bir sonuç yazacak olursak Fed’in 4 faiz artırımını dile getiren bir piyasa ağırlığı kısa sürelik sessiz kalacaktır. ABD faizlerinde bir gerileme beklentisi olağan karşılanabilir. Dolar endeksi kaynaklı olarak Dolar/TL’de olası bir geri çekilme de sürpriz olmayabilir. Fakat büyük resimde hala ABD ekonomisinin güçlü olduğu mesajının tazelendiğini, enflasyonun geldiği seviyeleri hatırlatmak gerekiyor."

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