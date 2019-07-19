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ABD'de asgari ücrete zam

19.07.2019 - 09:03
ABD'de asgari ücrete zam | Genel Haberler

ABD Temsilciler Meclisi asgari ücretin artırılmasını onayladı. Böylece saatlik asgari ücret tutarı 15 dolara yükseldi.

ABD Temsilciler Meclisi, federal asgari ücretin Ekim 2025’e kadar saat başına 15 dolara yükseltilmesini öngören karar tasarısını onayladı.

Asgari ücretin saat başına 15 dolara yükseltilmesini, ilk olarak 2012 yılında New York’taki fast-food çalışanları gündeme getirdi. Demokrat Senatör, 2020 ABD Başkanlık adayı Bernie Sanders’in de desteklediği fastfood çalışanlarının gösterileri kısa sürede tüm eyaletlere yayılmıştı.

New York, Kaliforniya, Arkansas ve Missouri gibi eyaletler daha önce asgari ücreti yükseltmişti. Amazon ve Costco Whole sale asgari ücreti saat başına 15 dolar olarak uyguluyorlar ve Target Corp ad 2020 sonunda ücreti bu düzeye yükselteceğini açıklamıştı.


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