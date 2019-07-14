5G'li baz istasyonları için hedef belli oldu | Genel Haberler

On Birinci Kalkınma Planı'na göre, yeni nesil kablosuz telefon teknolojisi 5G ve ötesi teknolojiler dahil olmak üzere, yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri, Ar-Ge ve üretim faaliyetleri teşvik edilerek 5 yıl içinde 5G baz istasyonu geliştirme çalışmaları bitirilecek.

TBMM Başkanlığına sunulan On Birinci Kalkınma Planı'na (2019-2023) göre, elektronik sektöründe Ar-Ge'ye dayalı rekabetçi üretim ve ihracatın artırılması hedefleniyor.



5G ve ötesi teknolojiler dahil olmak üzere, yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenlerinin, Ar-Ge ve üretim faaliyetleri teşvik edilecek. Böylece 5G baz istasyonu geliştirme çalışmaları tamamlanacak. Yerli üretim ve Ar-Ge faaliyetleri, yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri çerçevesinde desteklenecek.

Tüm dikey sektörler dahil olmak üzere, makineden makineye (M2M) ve IoT (nesnelerin internete erişip, diğer cihazlarla iletişime geçmesi) ekosisteminde kullanılan donanım ve yazılım ürünlerinin, yerli imkanlarla üretilmesine destek sunulacak.



Akıllı fabrikalar, ulaşım, enerji, tarım, sağlık, çevre, afet yönetimi gibi konularda uygulamaların geliştirilmesi ve yerli standartların oluşturulması sağlanacak.



Teknoloji geliştirme bölgeleri ihtisaslaşacak



Sektörde rekabet gücünün artırılmasına yönelik, gerekli yatırımlar yapılacak. Savunma elektroniğinde elde edilen kabiliyetlerin sivil alana transferine ilişkin ve bu alanda ticarileşmeye yönelik destek ve teşvikler geliştirilecek.



İstanbul, Ankara ve İzmir'de birer mevcut veya yeni Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB), "İhtisas Elektronik ve Haberleşme Teknoloji Geliştirme Bölgesi"ne dönüştürülecek veya bu alanlarda TGB kurulması desteklenecek. TGB'ler için küme geliştirme desteği sunulacak. Ortak kullanıma uygun elektronik test ve analiz laboratuvarları oluşturulacak.



Üretimin artırılması ve sektörel dönüşümün sağlanabilmesine yönelik olarak özel destek programları hazırlanacak. Yurt dışından satın alınan patentlere ilişkin maliyetler, alınan patent konusunda belirli bir süre içinde daha ileri seviyede bir patent geliştirilmesi şartına bağlı olarak desteklenecek.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "2020'de bu teknolojiye (5G) geçişi hedefleyen ülkemizin, yaptığı araştırmalar ve geliştirdiği ürünlerle bunu başarmasını hedefliyoruz." ifadesini kullanmıştı.