‹ Önceki Haber Yurt dışından getirilen telefon harcı 1500 lira oldu Yurt dışından getirilen telefon harcı 1500 lira oldu Sonraki Haber › ABD'de asgari ücrete zam ABD'de asgari ücrete zam

11. Kalkınma Planı TBMM'de kabul edildi

19.07.2019 - 08:09
11. Kalkınma Planı TBMM'de kabul edildi | Genel Haberler

2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı üzerinde gruplar adına yapılan konuşmaların ardından önergelere geçildi.

Planda değişiklik içeren 15 önerge verildi.

Önergelerden, AK Parti ve MHP'nin, "İklim değişikliği etkileri dikkate alınarak buharlaşma kaynaklı su kayıplarının önlenmesi amacıyla yeraltı su havzaları ve barajlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. İklim değişikliği ile bağlantılı olarak istilacı türler ve tarımsal patojenlerle mücadeleye yönelik eylem planları hazırlanacaktır. İklim değişikliğine uyum sağlamak üzere tarımda ürün desen değişimi senaryoları oluşturulacaktır." ifadelerinin plana dahil edilmesine ilişkin ortak önergesi kabul edildi.

Ayrıca AK Parti'nin, "Gümrük Müşavirleri Odası kurulacaktır." ibaresinin plandan çıkarılması ve 2023 için kadın istihdam oranının yüzde 34 olarak değiştirilmesiyle ilgili iki ayrı önergesi de kabul edildi.

Diğer 12 önerge kabul edilmedi.

Genel Kurulda 13 saat süren görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapılan oylamada, 11. Kalkınma Planı kabul edildi.

Oktay'dan teşekkür konuşması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, planın kabul edilmesinin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, bugün Genel Kurulda önemli ve memnuniyet verici milli bir duruşa şahit olduklarını ifade etti.

Oktay, "Bugün çatısı altında bulunduğumuz Gazi Meclisimizde grubu bulunan 4 siyasi parti, yaptıkları ortak destek açıklamasıyla ne ülkemizin ne de Kıbrıs Türkünün Doğu Akdeniz'de meşru hak ve çıkarlarının gasbedilmesine müsaade etmeyeceğini güçlü şekilde dünya kamuoyuna ilan etmiştir." dedi.

Hangi engel çıkarılmaya çalışılırsa çalışılsın bildiride de vurgulandığı üzere Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine aynı kararlılıkla devam edeceğini ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmaktan geri durmayacağını belirten Oktay, "20 Temmuz Barış ve Demokrasi Bayramı öncesinde yayımlanan bu bildiri, Kıbrıs Türkü'nün hiçbir zaman yalnız bırakılmayacağının da güçlü bir ifadesidir." diye konuştu.

Oktay, planın her aşamasının katılımcı bir anlayışla hazırlanmasını sağlayan ve plan çalışmalarına her aşamada titizlikle sahip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını iletti.

Planın hazırlanmasında emeği geçenlere ve Meclisteki görüşmelerde katkı sağlayan milletvekillerine de teşekkür eden Oktay, her alanda topyekun bir değişim ve dönüşüm öngören 11. Kalkınma Planı'nın, Türkiye'nin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak milletin temel beklentilerini karşılamak, Türkiye'nin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkın refahını artırmak için temel bir yol haritası olacağını vurguladı.

Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planında bulunan hedefler ve uygulamaya konulacak politikalar çerçevesinde Türkiye'yi daha hızlı bir kalkınma ivmesine hep birlikte taşımayı ve el birliğiyle ülkemizin saygın konumunu daha da güçlendirecek adımları atmayı diliyorum. Katılımcı bir süreçte, yoğun çalışmalar sonucunda hazırlanan 11. Kalkınma Planı'nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, 27. Yasama Dönemi 2. Yasama Yılı'nın son birleşimini tamamladıklarını belirterek, birleşimi 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Gök, parlamentonun yoğun bir dönem geçirdiğini kaydederek, bu süreçte görev yapanlara ve çalışmalarını izleyen parlamento muhabirlerine teşekkür etti.

Bu arada, milletvekilleri, yasama yılının son çalışma günü olması dolayısıyla birleşimin kapanmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.


‹ Önceki Haber Yurt dışından getirilen telefon harcı 1500 lira oldu Yurt dışından getirilen telefon harcı 1500 lira oldu Sonraki Haber › ABD'de asgari ücrete zam ABD'de asgari ücrete zam
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.008 TL        
BORSA
1.007 TL        
DOLAR
1.002 TL        
EURO
1.000 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.