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Yıl sonu petrol fiyatı ne olur?

18.04.2017 - 10:45

Citigroup'un petrol fiyatlarına ilişkin yıl sonu tahmini 60 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Citigroup Inc. emtiaya arka çıkma konusunda Goldman Sachs Group Inc.'e katılarak ham maddelere güvenme dönemi olduğunu ve Petrol fiyatının yıl sonuna dek büyük bir ihtimalle 60 dolarlı seviyelere tırmanacağını belirtti.

Aralarında Ed Morse ve Seth Kleinman'ın da bulunduğu Citi analistlerinin 17 Nisan'da kaleme aldığı raporda, yüksek ham Petrol fiyatları nedeniyle ABD kaya Petrol ünün güçlü bir geri dönüş yapabilecek olmasına karşın, OPEC ve grubu destekleyen diğer üreticilerin gerçekleştirdiği üretim kısıntısının bu yükselişi gelecek altı ile dokuz ay arasında dengeleyeceği belirtildi.

Banka analistleri, Rusya'nın söz taahhüt ettiği Petrol kısıntısının gerisinde kaldığına ilişkin endişelere yönelik olarak, üreticilerin yıl sonuna dek arz kısıntısını genişletmeye devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

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