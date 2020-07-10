‹ Önceki Haber Turkcell, New York Borsası'nda 20. yılını kutluyor Turkcell, New York Borsası'nda 20. yılını kutluyor Sonraki Haber › Avrupa Birliği Konseyi'nden bütçe ve kurtarma fonu teklifi Avrupa Birliği Konseyi'nden bütçe ve kurtarma fonu teklifi

Uluslararası Enerji Ajansı'ndan 'risk' uyarısı

10.07.2020 - 14:21 | Son Güncelleme :
Uluslararası Enerji Ajansı'ndan 'risk' uyarısı | Emtia Haberleri

Uluslararası Enerji Ajansı, 2020 petrol talebi görünümü yükseltirken COVID-19'un oluşturduğu risklere karşı uyardı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ikinci çeyrekte beklenenden az bir düşüş olacağını söyleyerek tahminini 400 bin artırarak günlük 92.1 milyon varile yükseltti.

IEA, "Petrol piyasaları şüphesiz iyileşme gösterse de, artan koronavirüs vakaları salgının hala kontrol altına alınmadığını ve piyasa görünümünün neredeyse kesin bir şekilde aşağı yönlü riskli olduğunu hatırlatıyor" açıklamasında bulundu.

IEA'ya göre pek çok ülkede esnetilen tecrit önlemleri Mayıs, Haziran ve Temmuz'da petrol teslimatlarında güçlü bir iyileşme olmasına neden oldu.

Ancak 2020'de petrol arıtım faaliyetleri IEA'nın geçen ayki beklentisine kıyasla daha fazla düşüş kaydetmeye ve 2021'de de beklenenden daha az büyümeye hazırlanıyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
114.809 Değişim: -0,85% Hacim : 22.917 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 112.829 10.07.2020 Yüksek 115.451
Açılış: 115.451
6,8666 Değişim: 0,08%
Düşük 6,8515 10.07.2020 Yüksek 6,8686
Açılış: 6,8611
7,7654 Değişim: 0,21%
Düşük 7,7277 10.07.2020 Yüksek 7,7799
Açılış: 7,7492
397,01 Değişim: -0,23%
Düşük 396,06 10.07.2020 Yüksek 399,77
Açılış: 397,95
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.