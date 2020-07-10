Uluslararası Enerji Ajansı'ndan 'risk' uyarısı | Emtia Haberleri

Uluslararası Enerji Ajansı, 2020 petrol talebi görünümü yükseltirken COVID-19'un oluşturduğu risklere karşı uyardı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ikinci çeyrekte beklenenden az bir düşüş olacağını söyleyerek tahminini 400 bin artırarak günlük 92.1 milyon varile yükseltti.

IEA, "Petrol piyasaları şüphesiz iyileşme gösterse de, artan koronavirüs vakaları salgının hala kontrol altına alınmadığını ve piyasa görünümünün neredeyse kesin bir şekilde aşağı yönlü riskli olduğunu hatırlatıyor" açıklamasında bulundu.

IEA'ya göre pek çok ülkede esnetilen tecrit önlemleri Mayıs, Haziran ve Temmuz'da petrol teslimatlarında güçlü bir iyileşme olmasına neden oldu.

Ancak 2020'de petrol arıtım faaliyetleri IEA'nın geçen ayki beklentisine kıyasla daha fazla düşüş kaydetmeye ve 2021'de de beklenenden daha az büyümeye hazırlanıyor.

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