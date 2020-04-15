Uluslararası Enerji Ajansı'ndan kritik petrol fiyatları yorumu | Emtia Haberleri

Uluslararası Enerji Ajansı, petrol piyasasındaki düşüşün kesintilerle dengelenemeyecek kadar büyük olduğu açıklamasında bulundu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) petrol talebinde Nisan ayında yaşanan düşünün 25 yılın en yüksek düşüşü ile günlük 29 milyon varil seviyesinde olduğu tahmininde bulunurken üreticilerin yaptığı kesintilerin kısa vadade yaşanan kaybı tamamen dengeleyemeyeceği uyarısında bulundu.

IEA, koronavirüs nedeniyle talebin düşmesine cevaben üreticilerin yaptığı kesintilerin "iyi bir başlangıç" olmasına rağmen petrol talebinin 2020 yılında günde 9.3 milyon varil azalacağı öngörüsünde bulunuyor.

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Merkezi Paris'te bulunan ajansın aylık raporunda "Üretim seviyesini düşürerek ve stoklardaki şişmeninin önüne geçerek (üreticiler) karmaşık durumun en kötü döneminin iyi idare edilmesine yardımcı oldular" ifadesi yer aldı.

Raporda ayrıca "Kısa vadeli kayıpları dengeleyecek bir anlaşma yapılabilmesi mümkün gözükmüyor. Ancak geçen haftaki kazanımlar iyi bir başlangıç" denildi.

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