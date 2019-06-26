Trump: Fed Başkanı Powell kötü bir iş çıkarıyor | Emtia Haberleri

ABD Başkanı Trump, "Fed Başkanı Powell kötü bir iş çıkarıyor, faizleri düşürmesi gerekiyor" değerlendirmesi yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'na (Fed) faizleri düşürmesi çağrısı yaptı ve böylece ABD'nin para birimlerini devalüe ettiğini söylediği ülkelerle rekabet edebileceğini belirtti. Trump Fox Business Network ile yaptığı söyleşide, Çin gibi ülkeler ekonomilerini desteklerken Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikası yönetiminde "kötü bir iş" çıkardığını söyledi.

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Trump "Çin'le rekabet edebilmemiz için (Powell'ın) faizleri düşürmesi gerek. Eğer (diğer ülkeler) devalüe ederlerse ve biz biz yapamazsak, artık eşit şartlarda rekabet edemeyiz" dedi.

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