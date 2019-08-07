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Ticaret gerginlikleri metal fiyatlarına yaradı

07.08.2019 - 13:38
Ticaret gerginlikleri metal fiyatlarına yaradı | Emtia Haberleri

Altın ve gümüş fiyatları, Avrupa ve ABD piyasalarında görülen yükselişe karşın, ticaret gerginlikleri ve çeşitli merkez bankalarının faiz indirim kararları etkisiyle yükselişe devam etti.

ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri ve kimi merkez bankalarının faiz oranları düşürmesi piyasalarda aşağı yönlü harekete sebep olurken, değerli metal fiyatları yükseldi.

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Altın fiyatları 8 Mayıs 2013 tarihinden bu yana en yüksek düzeyi olan 1,491.34 puana kadar yükseldikten sonra, yüzde 0.89 artışla 1,487.5 puana yükseldi. Gümüş, 15 Haziran 2018'den bu yana en yüksek düzeyi olan 16.81 dolara kadar yükseldikten sonra yüzde 1.97 artışla 16.77 dolara yükseldi. Platin ve paladyum, sırasıyla yüzde 0.12 artışla 853.73 dolara ve yüzde 0.88 artışla 1,431.6 dolara yükseldi.


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