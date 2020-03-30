Tek başına 12 petrol devini solladı | Emtia Haberleri

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun geçen yılki net karı, dünyanın en büyük 12 petrol şirketinin toplam karını geride bırakırken, dünyanın en değerli şirketi düşük petrol fiyatlarıyla mücadele ediyor.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Amerikalı ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger ve Baker Hughes, Hollandalı Royal Dutch Shell, İngiliz BP, Fransız Total, İtalyan Eni, Rus Rosneft ve Norveçli Equinor'un geçen yılki toplam net karı 63,9 milyar dolar oldu.

Saudi Aramco'nun bu dönemde elde ettiği net kar ise 88,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu rakam 12 petrol devinin toplam net karının üzerine çıktı.

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Geçen yıl, Amerikalı petrol devlerinden ExxonMobil 14,34 milyar dolar, Chevron 2,92 milyar dolar, ConocoPhillips 7,2 milyar dolar ve Baker Hughes 128 milyon dolar net kar elde ederken, Halliburton 1,13 milyar dolar ve Schlumberger 10,14 milyar dolar zarar etmişti.

Öte yandan, İngiliz BP 10 milyar dolar, Hollandalı Royal Dutch Shell 15,84 milyar dolar, Fransız Total 11,83 milyar dolar, İtalyan Eni 163 milyon dolar, Norveçli Equinor 1,85 milyar dolar ve Rus Rosneft 10,9 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Ayrıca, Saudi Aramco'nun geçen yılın ilk yarısındaki net karı 46,9 milyar doları bulurken, aynı dönemde söz konusu petrol şirketlerinin toplam net karı ise 44,9 milyar dolar düzeyinde kalmıştı.

DÜŞÜK PETROL ARAMCO'NUN DEĞERİNİ VURDU

Öte yandan, ham petrol fiyatlarının düşük seyretmesi, dünyanın en değerli şirketi Saudi Aramco'nun piyasa değerini olumsuz etkiledi.

Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle küresel petrol talebinin düşmesi fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Ayrıca, Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı bazı üretici ülkelerin 6 Mart'ta gerçekleştirdikleri toplantıda petrol üretimlerini kısma kararı alamaması fiyatlardaki düşüşü hızlandırdı.

Bu gelişmelere paralel olarak 6-23 Mart tarihlerinde dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 40 düşüşle 45 dolardan 27 dolara geriledi.

Söz konusu dönemde, Suudi Arabistan borsası Tadawul'da işlem gören Saudi Aramco'nun hisseleri de 33 Suudi riyalinden (8,79 dolar) 28,6 Suudi riyaline (7,62 dolar) gerileyerek yüzde 13,3 değer kaybetti.

Saudi Aramco'nun piyasa değeri ise 6,53 trilyon riyalden (1,74 trilyon dolar) 5,66 trilyon riyale (1,51 trilyon dolar) gerileyerek yaklaşık 870 milyar riyal (230 milyar dolar) eridi.

Suudi borsası Tadawul'da ilk halka arzı 5 Aralık 2019'da gerçekleşen Saudi Aramco'nun hisse başına değeri 12 Aralık'ta 38,7 riyal (10,3 dolar) olarak gerçekleşirken, şirketin piyasa değeri de 2,05 trilyon dolara yükselmişti.

Düşük petrol fiyatları nedeniyle Aramco sermaye harcamasını bu yıl 2019'a göre 3 ila 8 milyar dolar azaltmayı planladığını duyurmuştu.

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