Suudi Arabistan'da 2 yeni gaz ve petrol yatağı bulundu | Emtia Haberleri

Suudi Arabistan yönetimi, ülkenin kuzeyinde 2 yeni petrol ve doğal gaz yatağı bulunduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkenin resmi haber ajansı SPA'ya yaptığı açıklamada, milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun, El-Cevf bölgesindeki El-Hacere Tepesi'nde gaz, kuzey sınırındaki Ebrak et-Tulul bölgesinde ise gaz ve petrol bulduğunu söyledi.

Enerji Bakanı, Hacere Tepesi'nden günlük 16 milyon fit küp gaz, Ebrak et-Tulul'den ise 3 bin 189 varil petrol ve toplam 3,5 milyon fit küp gaz çıkarılacağını ifade etti.

Bakan Bin Selman, Aramco'nun keşfedilen yataklardaki toplam petrol ve gaz rezervinin tespiti için çalışmaya devam edeceğini aktardı.

BP 2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu'na göre, Suudi Arabistan, ABD'den sonra dünyada petrol üretiminde 2. sırada yer alıyor.

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