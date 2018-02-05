Suudi Arabistan petrolde indirime gitti

Suudi Arabistan, mart ayı petrol satış fiyatlarında Avrupa, Asya ve ABD için farklı oranlarda indirime gitti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, mart ayı için petrol satış fiyatlarını düşürdü. Aramco, tüm sınıflardaki ham petrol ürünlerinin Avrupa'ya mart teslimi satış fiyatlarını 0,20-1,70 dolar/varil aralığında azalttı. Söz konusu dönemde orta ve ağır ham petrolün ABD'ye satış fiyatını 10 cent düşüren Aramco, Asya satış fiyatlarını ise 25 ve 30 cent aşağı çekti.

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20-26 Ocak tarihleri arasında ABD'nin günlük ham petrol üretimi 9,92 milyon varile yükselerek Suudi Arabistan'ın üretimini yakalamıştı.

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