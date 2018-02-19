SocGen petrol fiyatı tahminlerini yükseltti

Societe Generale, 2018 yılı için Brent Petrol ve Batı Teksas Petrolü (WTI) tahminlerini 4'er dolar yukarı çekti.

Mike Wittner'in de içerisinde bulunduğu Societe Generale analistleri tarafından yazılan 19 Şubat tarihli notta, Brent petrol fiyatı tahmininin, güçlü makroekonomik büyüme ve ürün talebi büyümesiyle varil başına 4 dolar kadar yukarı yönlü revize edildiği belirtildi.

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Yapılan yukarı yönlü revizede, OPEC'in üretim kısıtlamalarının bu yıl içerisinde de sürmesi yönündeki beklentiler de etkili oldu.. Aynı rapora göre, 2018 yılı için Batı Teksas Petrolü (WTI) fiyatı tahminleri de 4 dolar kadar yukarı çekilerek varil başına 62 dolara revize edildi.

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