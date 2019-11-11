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Rusya'nın petrol ihracatı arttı

11.11.2019 - 16:04
Rusya'nın petrol ihracatı arttı | Emtia Haberleri

Rusya'nın petrol ihracatı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artarken, elde ettiği gelir yüzde 4 geriledi.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkenin petrol ihracatı ocak-eylül döneminde yüzde 3,3 artarak 197,6 milyon ton oldu. İhracat hacmindeki artışa rağmen uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesi, gelirin azalmasına yol açtı.

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Bu dönemde, Rusya'nın petrol ihracatından elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 90,4 milyar dolara düştü.

Rusya'nın kömür ihracatı yüzde 4,9 artışla 153,5 milyon tona yükselirken, dış satım tutarı ise 12,3 milyar dolarda sabit kaldı.

Rusya, geçen yıl petrol ihracatından 129 milyar dolar gelir elde etmişti.


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