"Rusya ve Suudi Arabistan anlaşmaya çok yakın"

Rus yetkili, "Rusya ve Suudi Arabistan petrol üretimini azaltacak anlaşmaya çok, çok yakın" değerlendirmesinde bulundu.

Rus ulusal varlık fonu yöneticisi Kirill Dmitriev, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretimini azaltacak bir anlaşmaya "çok, çok yakın" olduğunu söyledi.

Dmitriev, CNBC'ye yaptığı açıklamada "Bence piyasa bu anlaşmanın önemli olduğunu biliyor. Bu anlaşma piyasa için çok önemli olan istikrarı sağlayacak ve anlaşmaya çok yakınız" dedi.

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