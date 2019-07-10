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Powell'ın açıklamalarıyla değerli metaller yükseldi

10.07.2019 - 17:05
Powell'ın açıklamalarıyla değerli metaller yükseldi | Emtia Haberleri

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından değerli metaller yükseldi.

ABD Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komisyonu'nda yaptığı açıklamada ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in mevcut ABD ekonomik genişlemesine uygun olarak hareket edeceğini söyledi ve Merkez Bankası'nın faiz indirimine gidebileceğine işaret etti.

Gelişmelerin ardından;

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- Altın yüzde 0.99 artışla 1,411.09 dolar,

- Gümüş yüzde 1.03 artışla 15.27 dolar,

- Platin yüzde 1.65 artışla 825.15 dolardan işlem gördü.

Değerli metaller arasında en fazla artış yüzde 1.99 ile 1,580.69 dolardan işlem gören paladyumda görüldü.


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