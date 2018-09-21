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Piyasalar imalat verilerine odaklandı

21.09.2018 - 09:54
Piyasalar imalat verilerine odaklandı

Küresel piyasalar, dün pozitif bir seyir izlemesinin ardından bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine odaklandı.

ABD'de dün açıklanan işsizlik maaşı başvurularının 49 yılın en düşük seviyesini kaydetmesi ve iş dünyasına ilişkin endekslerin beklentilerin üzerinde artmaya devam etmesi borsada rekorlar getirdi. Çin'in ticaret savaşına ilişkin açıklamalarının iyimser tonda olmasının da desteğiyle pay piyasalarında güçlenen alımlar, Dow Jones endeksinin yüzde 0,95 ve S&P 500 endeksinin yüzde 0,78 primle tarihinin en yüksek kapanışlarını gerçekleştirmesini sağladı. Nasdaq endeksi de yüzde 0,98 değer kazanarak günü 8.000 puanın üzerinde tamamladı. Artan risk iştahı ile tahvil piyasasında ise satış ağırlıklı bir seyir izlendi ve 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,10 sınırına kadar çıktı.

Avrupa tarafında, Salzburg'daki Gayriresmi Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen İngiltere Başbakanı Theresa May, AB'nin eleştirilerine ilişkin, "Evet, kaygılar dile getirildi. Ama hiç kimsenin kuşkusu olmasın, anlaşmasız ayrılık için de hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise AB’nin tehlikede olduğunu ve derin bir reforma ihtiyacı bulunduğunu ifade etti. Söz konusu gelişmelere karşın artan küresel risk iştahı ve ekonomik verilere ilişkin iyimserlikle avro/dolar paritesi, dün yüzde 0,9 artarak yaklaşık 2,5 ayın en yüksek seviyesi olan 1,1785'e çıktı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,88, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,07 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 yükseliş kaydetti.

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Japonya'da bugün açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde yıllık yüzde 1,3'e yükselmesi ve imalat sanayi PMI verisinin 52,9'a çıkmasının ardından kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 1,7 değer kazandı.

Yurt içinde dün yatırımcıların gündeminde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) vardı. YEP, ortaya koyduğu ekonomik çerçeve bakımından ekonomist ve iş çevreleri tarafından "gerçekçi, ayakları yere basan ve ümit veren bir çalışma" olarak değerlendirildi. Söz konusu gelişmelerle dolar/TL, günü yüzde 0,86 azalışla 6,1967'den tamamlarken, BIST 100 endeksi de 97.000'in üzerini test etmesinin ardından etkisini artıran kar satışlarıyla yüzde 0,50 azalarak 96.121 puandan kapandı.

Analistler, YEP'te belirlenen çerçeve ışığında gelecek düzenleme ve açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirterek, jeopolitik gelişmeler ile bugün ABD ve Avrupa'daki imalat sanayi PMI verilerinin de takip edileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 94.000 seviyesinin destek, 97.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.30 Almanya, eylül ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI 
11.00 Avro Bölgesi, eylül ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI 
14.30 Türkiye, eylül ayı finansal hizmetler güven endeksi 
16.45 ABD, eylül ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI 


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