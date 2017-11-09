Petrolün varili 63 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, ABD'de açıklanan haftalık petrol stok verilerinin ardından 63,53 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,64 dolardan güne başlayan ve en yüksek 64,62 doları gören Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 63,51 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,03 artarak 63,53 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 56,86 dolardan alıcı buldu.

Çin'de petrol talebinin düşmesi ve dün ABD Enerji Enformasyon İdaresinin ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 2,2 milyon varil arttığını açıklaması fiyatlarda yükselişin önüne geçti.

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Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 63,48 ile 63,78 dolar aralığının direnç, 63,15 ile 63,36 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

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